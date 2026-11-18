El sistema de bicicletas públicas EnCicla marca un hito de sostenibilidad en el Valle de Aburrá, integrando servicios de transporte y facilitando el desplazamiento ciudadano mediante una plataforma digital accesible.

El sistema de bicicletas públicas EnCicla ha consolidado su posición como una alternativa fundamental para la movilidad urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, alcanzando un hito histórico de sostenibilidad y adopción ciudadana. La entidad administradora, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentó los resultados del balance anual el 14 de octubre de 2026, revelando que la red ha facilitado más de 22 millones de viajes desde su implementación.

Esta iniciativa, que inició con una prueba piloto en octubre de 2011 utilizando apenas 105 bicicletas y seis estaciones, ha evolucionado hacia una infraestructura multimodal integrada que conecta diversos puntos de la región. La expansión continuada permite a los ciudadanos ahorrar tiempo y dinero en sus desplazamientos diarios, reduciendo la dependencia de vehículos particulares y disminuyendo la huella de carbono en las principales vías del departamento de Antioquia.

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Expansión de la Red y Conectividad Multimodal

La cobertura actual de EnCicla abarca una vasta área geográfica que incluye no solo Medellín, sino también los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Esta distribución estratégica garantiza que los residentes de la totalidad del valle cuenten con acceso a la infraestructura ciclista, promoviendo la integración territorial.

El Área Metropolitana informó que la red cuenta actualmente con 156 estaciones distribuidas en los distintos municipios, apoyadas por una base de usuarios registrados que supera los 152.000 ciudadanos. Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los inicios del proyecto, reflejando la confianza de la población en un servicio que se ha vuelto cotidiano para miles de habitantes.

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La integración física con el transporte público es un pilar central de la operación. De las 156 estaciones existentes, 28 cuentan con conexión directa con el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. Específicamente, 23 puntos permiten el trasbordo entre la bicicleta y el Metro, mientras que cinco estaciones facilitan la conexión con el Metroplús, optimizando los tiempos de viaje para quienes combinan modos de transporte.

Requisitos de Inscripción y Validación de Usuarios

Para acceder al servicio por primera vez, los ciudadanos deben completar un proceso de registro formal a través del portal oficial de EnCicla, garantizando la trazabilidad y seguridad de las operaciones. El procedimiento es exclusivamente digital y requiere que el solicitante diligencie un formulario con datos personales y adjunte una documentación específica que verifique su identidad y residencia.

La lista de documentos exigidos incluye una fotografía reciente tipo selfie, la fotografía o copia del documento de identidad, una copia de una factura de servicios públicos cuya fecha de expedición no supere los tres meses, y una dirección de correo electrónico activa para recibir notificaciones. Los documentos de identificación válidos son la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte y la tarjeta de identidad.

El sistema permite la inscripción de ciudadanos extranjeros siempre que presenten una cédula de extranjería vigente o un pasaporte. Asimismo, se establece como requisito de edad ser mayor de 16 años; en el caso de los menores de edad, es obligatorio contar con la autorización expresa de un acudiente legal para abrir una cuenta de usuario. La tarjeta Cívica personalizada del Metro puede facilitar el acceso operativo, aunque no es un requisito obligatorio para el registro inicial.

Gestión de Cuentas y Uso de la Plataforma Digital

Una vez entregada la documentación, el Área Metropolitana valida la información, un proceso que puede tardar hasta tres días hábiles según las preguntas frecuentes del sistema. La aprobación se notifica al correo electrónico registrado, momento en el cual el usuario puede empezar a operar. Los datos deben actualizarse cada 12 meses para residentes del Valle de Aburrá, mientras que los visitantes y turistas tienen la obligación de actualizarlos cada ocho días para mantener la validez de sus permisos.

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La herramienta principal para la gestión diaria es la aplicación EnCicla 24/7, desarrollada por el Área Metropolitana. Esta plataforma móvil permite consultar la disponibilidad de bicicletas en tiempo real, identificar las estaciones cercanas, gestionar préstamos y realizar reportes técnicos. Además, funciona como una alternativa digital a la tarjeta física Cívica para desbloquear las bicicletas en los puntos automáticos.

Operación de Estaciones Automáticas y Manuales

El procedimiento de uso varía según el tipo de estación. En las estaciones automáticas, el usuario debe acercarse al módulo, utilizar su tarjeta Cívica o la aplicación para solicitar el préstamo y desbloquear la bicicleta. Una vez liberada, puede iniciar el recorrido y, al finalizar, debe dirigirse a otra estación con espacios disponibles para asegurar la bicicleta y verificar que el sistema registre la devolución correctamente.

En las estaciones manuales, que no cuentan con módulos automáticos ni lectores, el usuario debe presentarse físicamente ante el personal autorizado, conocido como anfitriones de EnCicla. Debe presentar su documento de identidad registrado, que incluye fotografía y número de identificación. Tras la verificación, el anfitrión asigna la bicicleta y registra el préstamo.

Para la devolución en puntos manuales, el usuario entrega la bicicleta directamente al personal, quien revisa su estado y cierra el procedimiento en el sistema. Se advierte a los usuarios que no se retiren de una estación automática sin comprobar que la bicicleta quedó asegurada y que el préstamo aparece finalizado, ya que la responsabilidad del vehículo recae en el usuario hasta que el sistema confirme oficialmente la entrega.