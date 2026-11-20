El Departamento de Policía de Santa Mónica confirmó el hallazgo del cuerpo del actor Alexander Haskin, de 38 años, fallecido en el mar. Detalles sobre la investigación y su carrera.

El Departamento de Policía de Santa Mónica confirmó este jueves 19 de noviembre el hallazgo del cuerpo del actor estadounidense Alexander Haskin cerca del muelle de Santa Mónica. La víctima, conocida por su trabajo como extra en producciones de gran alcance, fue identificada oficialmente tras una búsqueda iniciada el lunes 16 de noviembre.

La investigación se activó cuando los oficiales recibieron una alerta ciudadana que señalaba la posible presencia de un hombre en el mar. Este reporte fue la señal inicial para que las autoridades lanzaran una operación de rescate y búsqueda que culminaría con el descubrimiento del cadáver por parte de los guardacostas.

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Detalles De La Búsqueda Y Rescate En El Mar

Los guardacostas localizaron el cuerpo del hombre y lo elevaron a bordo de una embarcación para atenderlo. En el interior de la nave, los tripulantes intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar para salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos inmediatos, el hombre fue declarado muerto el lunes 16 de noviembre en ese mismo lugar.

Posteriormente, las autoridades procedieron con la identificación formal del fallecido, confirmando que se trataba de Alexander Haskin, de 38 años de edad. La rapidez en la identificación permitió cerrar el ciclo de búsqueda y establecer las líneas iniciales de la investigación sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.

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Evidencia Fotográfica Y Aislamiento De La Víctima

El Departamento de Policía de Santa Mónica compartió información clave sobre las pruebas recogidas durante la investigación inicial. Las autoridades declararon a Revista People que las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Esta conclusión está respaldada por análisis forense de los datos disponibles.

Para corroborar esta hipótesis de aislamiento, el Departamento de Policía citó grabaciones de cámaras de seguridad como evidencia fundamental. Estas cintas grabadas confirman el hallazgo de que no hubo interacción con terceros antes de que ocurriera el suceso. Este detalle es crucial para descartar cualquier involucramiento de otras personas en el incidente.

Líneas De Investigación Y Declaraciones Familiares

Por ahora, las autoridades no han revelado más detalles específicos sobre la causa del fallecimiento del actor. La familia, encabezada por su padre Dana Haskin, ha comenzado a procesar la noticia y ha ofrecido perspectivas personales sobre los últimos momentos de Alexander. Dana Haskin habló con el medio de comunicación The California Post para proporcionar contexto.

Su padre indicó que la última vez que habló con Alexander fue en la madrugada del día de su muerte mediante mensajes de texto. Aunque Dana no reveló cuál fue el tema exacto de la conversación con su hijo, expresó que esta interacción podía plantear muchas preguntas alrededor de la muerte. Esto sugiere que la comunicación fue reciente y relevante para la investigación.

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Además, Dana Haskin afirmó que no consideraba que su hijo presentase signos de ansiedad o depresión antes de su fallecimiento. El padre también compartió que ambos habían acordado reunirse el Día de Acción de Gracias. Esta celebración se llevará a cabo en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre, lo que indica que la vida cotidiana de Haskin seguía su curso normal.

Trayectoria Profesional De Alexander Haskin

Alexander Haskin era un actor reconocido principalmente por sus apariciones como extra o actor de fondo en series de televisión de alto perfil. Entre sus trabajos más notables se encuentran sus intervenciones en la producción de Netflix You, que actualmente cuenta con cinco temporadas y ha garnered una audiencia global significativa.

Además de su trabajo en You, Haskin participó en The Rookie, un drama policial protagonizado por Nathan Fillion. También formó parte del elenco de Mayans M.C., una serie ambientada en la frontera entre California y México. Estas apariciones, aunque a menudo breves, formaron parte de su trayectoria profesional en la industria del entretenimiento.

Más allá de la actuación, el hombre de 38 años mantenía una carrera paralela en el sector de la salud y el bienestar. Se dedicaba a trabajar como entrenador personal y poseía la certificación de nutricionista deportivo. Esta dualidad profesional reflejaba un interés activo en la salud física y el estilo de vida saludable, complementando su vida pública y privada.