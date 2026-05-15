Encuentro Binacional de Voluntariado México–Colombia fortalece liderazgo juvenil en Medellín

Organizaciones y líderes de Medellín y México se reunieron en San Javier para compartir experiencias y fortalecer el voluntariado juvenil mediante un encuentro binacional que incluyó la creación de un manual de buenas prácticas y el intercambio de herramientas para el desarrollo sostenible de las organizaciones sociales.

Líderes y organizaciones de Medellín y México se reunieron en el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, ubicado en la comuna de San Javier, para participar en el Encuentro Binacional de Voluntariado México –Colombia.

Este evento, desarrollado del 15 al 17 de mayo, reunió a organizaciones sociales, líderes juveniles y colectivos comunitarios de ambos países con el objetivo de fortalecer procesos de voluntariado, intercambiar experiencias y fomentar el liderazgo juvenil y comunitario. Durante las jornadas, se realizaron actividades centradas en el análisis de los desafíos actuales del voluntariado, el fortalecimiento de redes de colaboración y la creación de un Manual Binacional de Buenas Prácticas de Voluntariado entre México y Colombia.

El programa Apasionados por Medellín, una estrategia impulsada por la Alcaldía de Medellín para promover la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y la participación social, también formó parte de esta iniciativa. Según datos proporcionados por la Alcaldía, dicho programa cuenta actualmente con 624 voluntarios activos y, desde 2024 hasta 2025, ha generado el interés de más de 2.000 personas que desean unirse a estos procesos comunitarios.

La Alcaldía resaltó que este intercambio internacional no solo fortalece la gestión del conocimiento, sino que también comparte herramientas destinadas al crecimiento sostenible de las organizaciones sociales y de voluntariado. Para asistir a este encuentro, las personas interesadas debían realizar una inscripción previa a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y las redes sociales de Cultura Medellín.

La administración municipal destacó la importancia de este evento como un espacio de diálogo y construcción colectiva, promoviendo enfoques colaborativos entre ambos países para avanzar en el desarrollo de iniciativas sociales y comunitarias. De esta manera, se buscó consolidar una red de apoyo mutuo que permita abordar los retos actuales del voluntariado desde una perspectiva transnacional y colaborativa





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