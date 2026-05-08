Encuentro casual entre candidatos presidenciales durante campaña de volanteo en Medellín

Candidatos de diferentes partidos coincidieron en la estación del Metro de El Poblado mientras distribuían folletos de campaña, generando un momento de convivencia democrática.

Los candidatos a la Presidencia de Colombia están intensificando sus campañas en diversas regiones del país, empleando estrategias de proximidad con el electorado. Una de las tácticas más visibles es el 'volanteo', una práctica en la que los aspirantes y sus equipos distribuyen folletos informativos en espacios públicos para dar a conocer sus propuestas.

Este viernes, en la estación del Metro de El Poblado en Medellín, se vivió un encuentro inesperado entre figuras políticas de distintos partidos. Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, y Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, coincidieron en el mismo lugar mientras realizaban esta actividad de campaña. El momento fue capturado por testigos y compartido en redes sociales, generando comentarios sobre la convivencia democrática entre adversarios políticos.

Uribe Londoño, al ver a Oviedo, le solicitó que le mostrara los materiales de campaña de Valencia, a lo que Oviedo respondió ofreciéndole un periódico. Mientras tanto, simpatizantes de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, también se encontraban en el lugar distribuyendo sus propios folletos. Stiven Pérez, uno de los seguidores de Cepeda, compartió en sus redes sociales que habían llegado desde las 5:30 de la mañana para promover la candidatura de su líder.

'La democracia se trata de esto', escribió Pérez, destacando el encuentro casual con Uribe y Oviedo. El episodio culminó con un gesto de respeto mutuo, cuando los candidatos y sus equipos se estrecharon la mano antes de continuar con sus respectivas actividades de volanteo. Este tipo de interacciones, aunque breves, reflejan la dinámica de una campaña electoral en la que la competencia política coexiste con momentos de civilidad y reconocimiento del espacio público compartido





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