Encuentro de líderes destaca la crisis y propone soluciones estructurales para la salud pediátrica en Colombia

Expertos reunidos en Cartagena, bajo la Casa del Niño, analizaron el colapso de servicios especializados, la escasez de talento y las barreras de acceso en salud infantil. Propusieron fortalecer la articulación entre instituciones, crear modelos de rentabilidad, impulsar la medicina transicional y atender la salud mental del personal, buscando una atención integral y sostenible para niños y adolescentes.

Expertos en salud infantil se reunieron en Cartagena para analizar la compleja situación que atraviesa la pediatría en Colombia, bajo la convocatoria de la Casa del Niño.

El Encuentro de Líderes en Salud Pediátrica, celebrado en el Hospital Infantil Casa del Niño, congregó a altas autoridades del sector sanitario, académicos y representantes de organizaciones sociales. Entre los participantes destacaron Luis Alberto Percy Vergara, director de la Casa del Niño; Rafael Navarro España, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS); Eliana Salas, directora de la iniciativa ciudadana Cartagena Cómo Vamos; y la Dra. Diana Carolina Bello Márquez, presidenta de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica.

Durante la jornada se abordaron temáticas clave como la sostenibilidad de los hospitales pediátricos, la crisis de especialidades médicas para niños, la salud mental infantil, el manejo de enfermedades crónicas y el potencial de la inteligencia artificial en la mejora de los servicios de salud. Los paneles de discusión coincidieron en que el cierre progresivo de unidades especializadas, la escasez de recursos financieros y la falta de talento humano especializado están generando barreras de acceso que afectan a niños y adolescentes en todo el país.

Ante este panorama, los participantes enfatizaron la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones prestadoras de servicios (IPS), entidades promotoras de salud (EPS), la academia, las sociedades científicas y las autoridades sanitarias. Propusieron la creación de modelos de rentabilidad sanitaria que permitan la continuidad operativa de los hospitales pediátricos, el impulso de ejercicios de control social para monitorear la calidad de la atención y la consolidación de capacidades médicas alineadas con las nuevas realidades epidemiológicas y sociales.

Asimismo, se subrayó la importancia de desarrollar rutas de atención integral que incluyan la detección temprana de factores de riesgo, incluso desde la etapa prenatal, y la implementación de una medicina transicional que garantice la continuidad del cuidado para pacientes con enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, cuyo manejo adecuado incide directamente en la calidad de vida de los niños y sus familias. Otro punto crítico señalado por los ponentes fue el desgaste emocional del personal de salud y la fuga de especialistas, fenómenos que agravan la escasez de recursos humanos capacitados.

Para enfrentar este desafío, se recomendó promover la salud mental del equipo médico, reforzar la formación de nuevos profesionales orientados a los desafíos actuales del sistema y consolidar alianzas entre las secretarías de salud locales y las organizaciones de la sociedad civil. El director del DADIS, Rafael Navarro España, recordó los avances concretos en Cartagena, donde se ha registrado una disminución del 19,05 % en los embarazos adolescentes, lo que evidencia el impacto de políticas focalizadas en salud sexual y reproductiva para adolescentes.

En conclusión, los expertos coincidieron en que la crisis de la salud pediátrica en Colombia exige soluciones estructurales a largo plazo, centradas en la prevención, la sostenibilidad financiera y la garantía de una atención oportuna y humana para todos los niños, niñas y adolescentes del país





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salud Infantil Pediatría Acceso A La Salud Cartagena Políticas Sanitarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expertos alientan a Colombia: cncrease la relevancia del DNP para mayor eficiencia presupuestariaUna exministra y tres exdirectores del DNP en Colombia aconsejan a que se recupere la relevancia del ente técnico del gobierno paraపో guiar políticas públicas y que se incremente el presupuesto para ello, en atención a la necesidad de esa entidad para garantizar la eficiencia presupuestaria y ser la máxima autoridad de planeación del país.

Read more »

Alcaldía de Cartagena entrega detalles sobre avances de la transformación del Nuevo Chambacú en CartagenaEl alcalde Dumek Turbay recorrió las obras del denominado 'Nuevo Chambacú' de la Localidad 3 de Cartagena y entregó detalles sobre los avances de su transformación. Los vecinos de El Campestre y decenas de barrios de la Localidad Industrial y de la Bahía pronto disfrutarán de una unidad deportiva completamente renovada y segura, gracias a una intervención integral con una inversión superior a los $10 mil millones.

Read more »

Cartagena reunió a más de 85 jóvenes en el Primer Encuentro de Personeros EstudiantilesEl evento fue liderado por Global Shapers Cartagena, la Secretaría de Educación, la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Personería Distrital de la ciudad. Estos son los detalles.

Read more »

Real Cartagena vs Envigado: así será el operativo de seguridad en CartagenaLa Policía Nacional anunció un amplio dispositivo de seguridad para la final del Torneo BetPlay-I 2026. Tenga en cuenta estas recomendaciones.

Read more »