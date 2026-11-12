Encuesta a 100 días: la favorabilidad de De la Espriella queda por debajo del 50 %

Según la Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, la favorabilidad de De la Espriella está por debajo del 50 % en sus primeros 100 días de gobierno.

Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un balance de contrastes. El presidente conserva una percepción de optimismo en el país y obtiene resultados favorables en materia de seguridad, pero su imagen no logra consolidarse y su estrategia de comunicación parece dirigirse a los mismos sectores que ya lo respaldan. Así lo reveló la encuesta Polimétrica, realizada por la firma Cifras y Conceptos.

El estudio se llevó a cabo mediante 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios del país, entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026. El gerente general de Cifras y Conceptos, César Caballero, explicó a Caracol Radio que se trata de un estudio sólido y completo, y detalló que la firma contrató a 68 encuestadores y 16 supervisores, además del equipo propio de Cifras y Conceptos.

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La favorabilidad de De la Espriella cae por debajo del 50 %

La favorabilidad del presidente Abelardo de la Espriella se ubica por debajo del 50 %, según la medición de la Encuesta Polimétrica. Para Caballero, el mandatario no estaría sumando nuevos respaldos, sino perdiendo terreno frente a la opinión pública.

Al comparar su imagen favorable con la de sus antecesores, la medición indica que la de De la Espriella está por debajo de la que registraron Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en sus primeras mediciones. Sin embargo, supera la que tuvo Iván Duque durante sus primeros 100 días.

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Las diferencias regionales también son notables. El presidente tiene un mejor desempeño en ciudades como Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que sus resultados más desfavorables aparecen en Ibagué, Cali, Pereira y Bogotá.

Por segmentos de la población, los principales respaldos de De la Espriella se encuentran entre las mujeres, las personas mayores de 55 años, los ciudadanos que se identifican con la derecha y quienes tienen un nivel educativo medio. En cambio, su respaldo es más débil entre los jóvenes, las personas con educación superior y quienes se identifican con la izquierda.

La seguridad sostiene la imagen del Gobierno

Las acciones en materia de seguridad son el área mejor calificada de la gestión presidencial. La encuesta evaluó 16 funciones y acciones del presidente y su Gobierno, y ninguna superó el 50 % de aprobación, lo que evidencia las dificultades de la administración para consolidar una percepción favorable.

Dentro de ese panorama, las medidas frente a las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común son las mejor valoradas. También reciben respaldo las visitas del presidente a las regiones y el traslado de personas privadas de la libertad a cárceles de alta seguridad. Caballero resumió que los ciudadanos reconocen que el mandatario lo está haciendo bien en seguridad, por lo que consideran acertado que capture a criminales y destacan su carácter.

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En el otro extremo se ubican las relaciones internacionales, la administración de justicia y la lucha contra la corrupción, que son los aspectos peor evaluados. Tampoco generan suficiente respaldo algunas de las principales apuestas del Gobierno. De las siete políticas públicas consultadas, la estrategia de seguridad tiene la mayor acogida, seguida de la erradicación aérea de cultivos ilícitos. En contraste, la batalla cultural, el ajuste fiscal y la reactivación del fracking concentran los mayores niveles de rechazo.

La estrategia de comunicación no llega a nuevos públicos

La encuesta indica que la estrategia de comunicación del Gobierno no está llegando a nuevos públicos, especialmente en el entorno digital. La estrategia digital de De la Espriella no estaría ampliando sus interlocutores y se concentra en una audiencia que ya conoce y respalda sus mensajes.

Según Caballero, el Gobierno estaría construyendo una comunicación para hablarse a sí mismo, sin conseguir llegar a sectores distintos de los que ya hacen parte de su base política. Las cifras muestran que menos de una tercera parte de los encuestados ha visto las alocuciones presidenciales y menos de una quinta parte sigue las redes sociales personales del mandatario.

El reconocimiento del gabinete también es bajo, pues apenas una quinta parte de los ciudadanos logra identificar a algún ministro. Entre los nombres mencionados aparecen Elsa Noguera, Rodrigo Lara, que ya no es ministro, y Alejandro Ordóñez. En las respuestas espontáneas, el IVA aparece como uno de los asuntos negativos más mencionados y se asocia directamente con las decisiones del presidente, mientras que algunos encuestados señalan un exceso de espectáculo en sus intervenciones públicas y perciben autoritarismo y radicalismo.