La Encuesta Bienal de Prácticas Artísticas 2025 revela que Bogotá consume cultura masivamente pero la práctica creativa enfrenta barreras de tiempo y recursos.

La Encuesta Bienal de Prácticas Artísticas, Culturales, Creativas y Patrimoniales 2025 expone una brecha significativa en el consumo cultural de Bogotá. Mientras el 93,7 por ciento de los habitantes escuchó música en el último mes, apenas el 13,9 por ciento desarrolla alguna actividad artística activa.

Datos clave sobre consumo cultural

El estudio confirma que la asistencia a eventos presenciales es notable en festividades masivas como Rock al Parque, donde se registraron más de 500.000 asistentes en 2026. Sin embargo, la participación individual en creación artística permanece minoritaria frente al consumo pasivo de contenidos audiovisuales.

Also read Nuevas reglas y opciones del juego de chance desde 2025

Barreras para la participación activa

Las principales limitantes identificadas son la falta de tiempo, citada por el 30,2 por ciento de los encuestados, seguida por la falta de interés con un 18,7 por ciento. La ausencia de recursos económicos representa otra barrera relevante para acceder a ciertas ofertas culturales de la ciudad.

Advertisement

Desigualdad territorial en prácticas creativas

La distribución geográfica de las prácticas artísticas muestra disparidades marcadas entre localidades. Candelaria lidera con un 22 por ciento de practicantes, mientras que Tunjuelito registra apenas el 6,9 por ciento, evidenciando diferencias estructurales en el acceso a espacios culturales.

Impacto de la Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica de Bogotá enfrenta desafíos específicos con solo el 7,1 por ciento de asistencia ciudadana reportada. Los datos sugieren que factores como la ubicación de escenarios y horarios limitan la integración de esta programación en la vida diaria de la mayoría de bogotanos.