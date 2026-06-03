Encuesta de AtlasIntel proyecta victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial de Colombia

Una encuesta publicada tras la primera vuelta presidencial en Colombia otorga una ventaja de 7,7 puntos a Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda. El sondeo, que proyecta el traslado de votos de candidatos eliminados y analiza escenarios de participación, sugiere que el abogado cordobés ganaría en la mayoría de los casos, aunque la contienda se mantiene en un margen de empate técnico.

A menos de 48 horas de conocidos los resultados de la primera vuelta presidencial, la firma encuestadora AtlasIntel publicó una nueva medición para la revista Semana que proyecta la intención de voto para la segunda vuelta del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda .

Según el sondeo, el abogado cordobés lidera con un 50,3% frente al 42,6% del candidato del Pacto Histórico, lo que representa una ventaja de 7,7 puntos porcentuales para "El Tigre". El voto en blanco alcanza el 3,7%, mientras que el voto nulo o la decisión de no votar llega al 0,5% y un 2,9% se muestra indeciso o no responde.

Cabe destacar que AtlasIntel fue la encuestadora que más se aproximó a los resultados de la primera vuelta, aunque ninguna firma pronosticó el ascenso de De la Espriella al primer lugar con una diferencia de casi 700.000 votos. Las encuestas, aunque son una fotografía del momento, también revelan tendencias. El estudio incluye proyecciones sobre el traslado de votos de los candidatos que quedaron eliminados, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

De los votantes de Valencia, un 76,4% se inclinaría por De la Espriella, un 12,9% votaría en blanco y solo un 4,4% apoyaría a Cepeda. Entre los votantes de Fajardo, un 43,6% optaría por el voto en blanco, un 24,2% por Cepeda y un 18,9% por De la Espriella. Una de las estrategias clave sería persuadir a ese voto en blanco para que se decante por uno de los dos contendientes.

Estos datos coinciden con la mayoría de pronósticos serios, que proyectan una victoria de De la Espriella el próximo 7 de agosto. Distintos análisis, como el de La Silla Vacía, concluyen que incluso en un escenario donde el 100% de los votos de centro (Fajardo y Claudia López) se trasladaran a Cepeda y solo la mitad de los de Valencia apoyaran a De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico no lograría superar al abogado penalista.

En ese caso hipotético, la ventaja de De la Espriella sería de 49% contra 47%, un margen estrecho que, en términos reales, equivale a unos 465.000 votos. Esto sitúa la contienda en un empate técnico, donde cualquier variación o error de campaña podría cambiar el resultado. Para que Cepeda remonte, necesitaría sumar al menos 500.000 votos nuevos fuera de las bases de los candidatos derrotados.

El analista Yann Bassett señala que la tarea de Cepeda es conquistar a quienes no votaron en la primera vuelta, no tanto a los electores de centro, pero advierte que será difícil debido a la alta participación registrada y a que Cepeda no posee el carisma de Gustavo Petro, quien usó esa estrategia en 2022. Por su parte, el centro de análisis Citi Research, del banco Citigroup, publicó un análisis basado en los resultados de la primera vuelta donde proyecta que De la Espriella ganaría en 17 de 18 escenarios simulados.

El resultado final dependerá de cuánto respaldo logre captar entre los votantes de Paloma Valencia y del aumento de la participación en la segunda vuelta. La entidad financiera sugiere que la segunda vuelta es principalmente una contienda de movilización, con De la Espriella manteniendo la ventaja incluso si la participación incremental favorece a Cepeda.

La encuesta de AtlasIntel también muestra que la aprobación del presidente Gustavo Petro, según la revista Semana, se sitúa en un 52,2% de desaprobación, lo que refleja un clima político desfavorable para el oficialismo





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