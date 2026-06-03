Encuesta de AtlasIntel proyecta victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial en Colombia

Nueva encuesta de AtlasIntel muestra que Abelardo de la Espriella lidera con amplia ventaja sobre Iván Cepeda de cara al balotaje. El sondeo, realizado tras la primera vuelta, revela preferencias y niveles de confianza en los candidatos, además de generar reacciones internacionales como el respaldo de Donald Trump y la respuesta del presidente Petro.

La encuestadora brasileña AtlasIntel, que acertó en su proyección de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo en la que Abelardo de la Espriella resultó vencedor, publicó su nueva medición de cara a la segunda vuelta electoral.

Según los resultados, de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, obtendría el 57 por ciento de la intención de voto frente al 39 por ciento de Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. La diferencia es de 18 puntos porcentuales. Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 2 de junio, apenas días después de conocerse el resultado oficial de la primera ronda.

El sondeo también incluyó preguntas sobre el nivel de rechazo y la confianza en los candidatos para gobernar. En la pregunta sobre a cuál de los dos candidatos rechazaría más como posible presidente, De la Espriella obtuvo un 54 por ciento de rechazo frente al 40 por ciento de Cepeda.

Sin embargo, en términos de confianza para administrar el país, De la Espriella lidera con el 53 por ciento, mientras que Cepeda alcanza el 42 por ciento. El porcentaje de indecisos ronda entre el 4 y el 8 por ciento en las distintas preguntas. La encuesta fue divulgada después de que la firma acertara en su proyección de la primera vuelta, donde De la Espriella terminó en primer lugar.

AtlasIntel destacó que a lo largo del ciclo electoral identificaron el ascenso de De la Espriella como principal referente de la oposición. El 23 de mayo ambos candidatos aparecían prácticamente empatados, pero al día siguiente De la Espriella pasó al primer lugar y mantuvo la ventaja hasta la jornada electoral. Entre el 27 y el 29 de mayo, De la Espriella registró una intención de voto de 42,3 por ciento, mientras que Cepeda alcanzó el 37,6 por ciento.

En una medición anterior, entre el 18 y el 21 de mayo, De la Espriella marcó 37,3 por ciento y Cepeda 38,7 por ciento. Además de los resultados, la encuesta ha generado reacciones políticas. El expresidente Donald Trump manifestó su respaldo a De la Espriella, calificándolo de honor para él brindarle su apoyo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó ese endorsement e invitó a los colombianos a votar en plena libertad.

En otro ámbito, un debate televisado entre los candidatos generó un incidente en un stream en vivo con el influencer Westcol tras una insinuación de un congresista del Pacto Histórico. La encuesta consultó también sobre temas de gobernabilidad, seguridad y economía. En todos los escenarios, De la Espriella mantiene una ventaja significativa, aunque las cifras varían ligeramente según la pregunta formulada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 100 por ciento de las mesas informadas en el preconteo, confirmó que De la Espriella lideró la primera vuelta. El voto en blanco obtendría el 3,7 por ciento en la segunda vuelta, mientras que el 0,6 por ciento anularía su voto o no participaría. Un 2,9 por ciento aún no decide





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