Encuesta de Invamer revela favorabilidad de instituciones y candidatos en Colombia

La encuesta de Invamer muestra la percepción de los colombianos sobre instituciones clave y la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, destacando un alto nivel de desfavorabilidad hacia partidos políticos y grupos armados, mientras que el Ejército Nacional y la Iglesia Católica mantienen altos niveles de apoyo.

La más reciente encuesta de Invamer, publicada este domingo, no solo revela la favorabilidad de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales , sino también la percepción de los colombianos hacia diversas instituciones, organizaciones e industrias que influyen en su vida diaria.

La medición, que incluyó a 3.800 personas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales), evaluó la opinión favorable o desfavorable sobre entidades como el Ejército Nacional, la Iglesia Católica, los empresarios, los medios de comunicación, las redes sociales, la Fiscalía, los sindicatos, la Corte Suprema, la JEP, el Congreso e incluso grupos armados como el ELN, entre otros. Los resultados arrojaron que las instituciones con mayor favorabilidad son el Ejército Nacional con un 81,4%, seguido de la Iglesia Católica con 71,6%, la Registraduría Nacional con 69,7%, la Policía con 69,0% y los empresarios con 65,8%.

Otras entidades con índices positivos incluyen la Procuraduría General (53,5%), los medios de comunicación (52,7%), la Contraloría General (52,4%), las redes sociales (52,3%) y la Corte Constitucional (51,0%). Por otro lado, las instituciones con mayor desfavorabilidad son el ELN con un 89,0%, los partidos políticos con 65,1%, el sistema judicial con 59,3%, el Congreso con 53,9%, la JEP con 48,4%, la Corte Suprema con 45,2%, los sindicatos con 42,2%, la Fiscalía General con 42,8% y la junta directiva del Banco de la República con 33,9%.

En el ámbito político, la encuesta también analizó la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, que se acercan en menos de un mes. Según los datos, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera con un 44,3% de las preferencias, seguido por Abelardo De La Espriella con 21,5%, Paloma Valencia con 19,8%, Claudia López con 3,6% y Sergio Fajardo con 2,5%.

Estos resultados reflejan un panorama político polarizado, donde las instituciones tradicionales enfrentan un alto nivel de descontento, mientras que figuras emergentes como Cepeda ganan terreno en la preferencia ciudadana. La encuesta también destaca la creciente influencia de las redes sociales y los medios de comunicación en la formación de opiniones, aunque estos últimos aún enfrentan desafíos en términos de credibilidad





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