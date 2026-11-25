Encuesta Fenalco 2026: Gastos y tendencias del Black Friday en Colombia
Fenalco revela que el 47% de colombianos gastará más de $500 mil en Black Friday 2026. La tecnología lidera las compras con un crecimiento esperado del 20%.
La encuesta realizada por Fenalco para el año 2026 proyecta un crecimiento significativo en las ventas del comercio colombia no, estimando un aumento cercano al 20% en comparación con un fin de semana promedio. Esta jornada de descuentos representa una antesala clave para la temporada navideña, donde los consumidores buscan anticipar sus compras y aprovechar promociones específicas.
Distribución de Presupuestos de Consumidores
Los datos revelan que el 63% de los participantes planea destinar presupuestos superiores a los $300.000 para estas jornadas. Dentro de este grupo, casi la mitad, específicamente el 47%, tiene previsto gastar más de $500.000. Otro 16% gastará entre $300.000 y $500.000, mientras que el 27% se mantiene en el rango de $100.000 a $300.000 y el 10% restante destinará menos de $100.000.Also readBlack Friday 2026 en Bogotá: 8 de cada 10 comercios ya tienen descuentos
Motivaciones Detrás de la Compra
El ahorro frente a los precios habituales es la razón principal, citada por el 45% de los encuestados. El 31% busca adelantar la compra de regalos de Navidad, y el 29% adquiere artículos necesarios. Solo el 9% lo hace por capricho personal.
Reconocimiento de la Marca Black Days
El 94% de los encuestados conoce estas jornadas, y el 86% ya ha comprado en ediciones anteriores. El 39% compra anualmente, mientras que el 6% planea su primera experiencia en 2026, evidenciando una consolidación del evento comercial.
Liderazgo de la Tecnología en Ventas
La tecnología ocupa el primer lugar con el 40% de las menciones, incluyendo celulares y televisores. El comercio se prepara para esta demanda, siguiendo la orientación del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sobre el potencial de anticipar el consumo.
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