Encuesta Invamer: Iván Cepeda lidera intención de voto, Paloma Valencia asciende

La más reciente encuesta de Invamer revela que Iván Cepeda encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, seguido por Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, quien muestra un importante crecimiento. La encuesta también analiza posibles escenarios de segunda vuelta.

El pasado domingo 26 de abril, la encuestadora Invamer publicó los resultados de su más reciente estudio realizado para Noticias Caracol y Blu Radio, centrado en la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Los resultados revelan que Iván Cepeda lidera la contienda con un 44,3% de apoyo, seguido de Abelardo De la Espriella con 21,5% y Paloma Valencia con 19,8%. Claudia López registra un 3,6%, Sergio Fajardo un 2,5%, y el resto de los candidatos acumulan menos del 2%. Un dato significativo es el notable ascenso de Paloma Valencia, quien ha incrementado su intención de voto en 9,8 puntos porcentuales, pasando del 10% en febrero al 19,8% en abril.

Este crecimiento se atribuye a su victoria en la Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo más de 3 millones de votos, y al anuncio de Juan Daniel Oviedo como su candidato a la vicepresidencia. El margen de error de la encuesta (2.17%) sugiere un empate técnico entre Valencia y De la Espriella por el segundo lugar en la contienda, considerando que Cepeda parece tener asegurada su participación en la segunda vuelta.

La candidata Valencia reaccionó a los resultados en su cuenta de X, enfatizando la importancia del trabajo continuo y expresando su confianza en poder superar a Cepeda en una eventual segunda vuelta. Enfatizó que su campaña es la de mayor crecimiento y que están preparados para enfrentar el desafío. Las campañas electorales entran en su fase final, con un mes intenso de recorridos y presentación de propuestas, lo que intensificará la actividad política en el país.

Las elecciones del 31 de mayo servirán como un barómetro para evaluar la efectividad de las diferentes estrategias. La encuesta de Invamer también exploró escenarios de segunda vuelta. En un enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella, Cepeda obtendría un 54,6% frente al 42,6% de De la Espriella, aunque este último ha experimentado un aumento del 5,2% en la intención de voto, mientras que Cepeda ha disminuido un 4,8%.

En un escenario entre Cepeda y Valencia, Cepeda ganaría con un 51,2% frente al 46,6% de Valencia, quien ha mostrado un crecimiento significativo del 15,9%, mientras que Cepeda ha perdido un 14%. Contra Sergio Fajardo, Cepeda obtendría un 59,8% frente al 36,4% de Fajardo, y contra Claudia López, un 62,6% frente al 31,6%. En todos estos escenarios, Cepeda mantiene una ventaja, aunque con variaciones en los márgenes. La encuesta fue realizada por Invamer S.A.

S. a solicitud de Noticias Caracol y Blu Radio, con financiación de estas mismas entidades. El objetivo del estudio fue conocer la percepción de los ciudadanos colombianos mayores de 18 años sobre diversos temas, incluyendo la intención de voto, el estado de ánimo nacional, la aprobación del presidente, la imagen de las instituciones, los principales problemas del país y la aceptación de leyes y propuestas actuales





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