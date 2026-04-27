Encuesta Invamer Revela Reacomodo en la Carrera Presidencial Colombiana

La más reciente encuesta de Invamer muestra a Iván Cepeda liderando la intención de voto, seguido por Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia. El estudio destaca la concentración del electorado en estos tres candidatos y el impacto del gobierno actual en la contienda.

La reciente encuesta de Invamer, presentada por Noticias Caracol y Blu Radio, revela un cambio significativo en la contienda presidencial colombiana. Durante el programa Mañanas Blu, con la participación de Néstor Morales, el gerente de Invamer, Martín Orozco, y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se examinaron los datos que posicionan a tres candidatos a la cabeza de la intención de voto: Iván Cepeda , Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia .

La encuesta, realizada entre el 15 y el 24 de abril a 3.826 personas, con un margen de error de ±2 %, indica una clara concentración del electorado en estas tres figuras, mientras que el resto de los aspirantes muestran una pérdida de apoyo. Iván Cepeda lidera con un 44,3 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5 % y Paloma Valencia con 19,8 %.

Claudia López registra un 3,6 %, Sergio Fajardo un 2,5 %, y el voto en blanco alcanza el 4,8 %. Un análisis comparativo con los resultados de febrero revela que Cepeda, De La Espriella y Valencia son los únicos candidatos que experimentan un crecimiento significativo. Cepeda ha aumentado en +7,2 puntos porcentuales (de 37,1 % a 44,3 %), De La Espriella en +2,6 puntos, y Valencia en +9,8 puntos, casi duplicando su intención de voto.

Según Martín Orozco, este crecimiento se debe a que los demás candidatos están perdiendo apoyo o manteniéndose estables, y los tres líderes están absorbiendo ese descenso. Esto sugiere que no se trata solo de un aumento en su propio apoyo, sino de una redistribución del voto existente. Se ha debatido la posibilidad de un “voto útil”, donde votantes de centro, anteriormente inclinados hacia Claudia López y Sergio Fajardo, podrían estar migrando hacia candidatos con mayores posibilidades de éxito.

Sin embargo, Orozco matiza esta interpretación, sugiriendo que se trata más de un efecto numérico que de una estrategia consciente. Juan Roberto Vargas señala que el centro político parece estar reconfigurándose principalmente entre Cepeda y Valencia. El contexto político actual, y la percepción de la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro, también juegan un papel crucial en el ascenso de Iván Cepeda.

La encuesta muestra una correlación entre la percepción de una mejora económica o satisfacción ciudadana y el fortalecimiento del candidato cercano al oficialismo, configurando la elección como un posible “plebiscito” sobre el gobierno. No obstante, se advierte que la encuesta no refleja eventos recientes relacionados con el orden público, lo que podría influir en futuras mediciones. La fragmentación del voto opositor es otro hallazgo importante.

Mientras Cepeda consolida el apoyo de su base, De La Espriella y Valencia compiten por un electorado similar, lo que reduce las posibilidades de cerrar la brecha con el líder, genera un empate técnico entre el segundo y tercer lugar, y podría favorecer una victoria amplia en primera vuelta o una segunda vuelta con una ventaja consolidada para Cepeda. Aunque Paloma Valencia muestra el mayor crecimiento, aún no ha logrado capitalizar completamente los votos obtenidos en la consulta interpartidista.

La encuesta también exploró posibles escenarios de segunda vuelta: Cepeda vs. De La Espriella (Cepeda 54,6 %, De La Espriella 42,6 %) y Cepeda vs. Valencia (Cepeda 51,2 %, Valencia 46,6 %). Estos resultados indican que, aunque Cepeda lidera, la competencia se estrecha frente a Valencia. En resumen, la encuesta es una instantánea del momento actual, que revela tendencias claras pero no definitivas.

Con una participación proyectada del 56,5 % y la posibilidad de un aumento, la evolución en las próximas semanas será crucial para confirmar si estas tendencias se consolidan o cambian de rumbo. Las fechas clave del calendario electoral son la primera vuelta el 31 de mayo y la segunda vuelta, si es necesaria, el 21 de junio





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