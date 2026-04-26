Encuesta revela que la desaprobación al presidente Milei supera el 60% en Argentina

Una encuesta de Zentrix muestra un aumento en la desaprobación al gobierno de Javier Milei, vinculado al malestar económico y las denuncias de corrupción. El apoyo al mandatario disminuye, aunque mantiene un núcleo duro de seguidores.

Según los resultados de una encuesta realizada por la consultora Zentrix, el nivel de des aprobación hacia la gestión del presidente de Argentina , Javier Milei , alcanzó el 60,6% en abril de 2026.

Este dato representa un aumento significativo respecto a la medición de marzo, cuando la desaprobación se situaba en el 53,3%. Al mismo tiempo, la aprobación del mandatario descendió del 38,5% en marzo al 33,1% en abril. La consultora atribuye este fenómeno al creciente malestar económico de la población y al desgaste de la promesa de lucha contra la 'casta política', que fue una de las banderas simbólicas con las que Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023.

El sondeo también revela que el 57,3% de los encuestados percibe corrupción generalizada en la gestión gubernamental, mientras que un 66,6% considera que el Gobierno terminó siendo parte de la misma 'casta' que prometía combatir. Este deterioro en la imagen del Ejecutivo coincide con las denuncias que desde mediados de marzo se centran en el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus gastos en viajes de lujo al exterior y la compra de propiedades, operaciones que actualmente están bajo investigación judicial.

Zentrix señala que la corrupción se ha convertido en el principal desafío del país, incluso para quienes votaron al oficialismo en 2025, superando preocupaciones como el desempleo, la inflación o los salarios. A pesar de estos datos, Milei, quien recientemente anunció su intención de competir por la reelección en 2027, mantiene un núcleo de apoyo dispuesto a amortiguar el impacto reputacional de las denuncias.

Sin embargo, fuera de este grupo, el veredicto social se ha vuelto más severo. La consultora destaca que, cuando el 86,6% de la población siente que su salario no alcanza para cubrir los gastos básicos debido a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos solo llegan hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente a las políticas de ajuste comienza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno.

En este contexto, las denuncias por corrupción tienen un efecto corrosivo, erosionando la confianza en la administración. La encuesta de Zentrix Consultora incluyó a 1.559 personas de todo el país, con un margen de error del ± 2,48% y un nivel de confianza del 95%





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