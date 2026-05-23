Encuesta revela un panorama electoral cerrado en Colombia para las elecciones de 2026

Una nueva encuesta de AtlasIntel y Semana muestra un apretado panorama electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes concentran la mayor intención de voto para las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

Una nueva encuesta de AtlasIntel y Semana revela un panorama electoral cada vez más cerrado en Colombia para las elecciones presidenciales de 2026. Iván Cepeda , del Pacto Histórico, mantiene la ventaja en la intención de voto, con un 37,7%, pero Abelardo de la Espriella, del partido Liberal, ha reducido considerablemente la distancia y se encuentra en una posición de ganar en una eventual segunda vuelta .

La encuesta muestra que la intención de voto de Cepeda se mantiene estable, mientras que de la Espriella ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos meses, alcanzando el 36,3% en mayo. Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se ubica en el tercer lugar con el 13,9%, mientras que Sergio Fajardo, con el 3,8%, y Claudia López, con el 1,1%, y Santiago Botero, con el 0,4%, ocupan los últimos puestos.

En un escenario de segunda vuelta, Cepeda se enfrentaría a de la Espriella con un 50% de los votos frente al 41,3% de Cepeda, lo que le daría una ventaja de 8,7 puntos porcentuales. En un escenario entre Cepeda y Paloma Valencia, la senadora también superaría al candidato del Pacto Histórico con un 44,6% frente a 41,5%.

Los resultados reflejan un escenario altamente polarizado entre sectores de izquierda y derecha, con una disputa cada vez más cerrada por la Presidencia de Colombia. La medición también muestra una reducción progresiva del voto en blanco y de los indecisos, lo que indica que el electorado comienza a definir su voto en la recta final de la campaña.

Hasta el momento, ni Cepeda ni de la Espriella han alcanzado el umbral necesario para ganar en primera vuelta, por lo que el país se encaminaría hacia una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026





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