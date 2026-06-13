Encuestas anticipan victoria de Abelardo De la Espriella con hasta 8 puntos de ventaja sobre Iván Cepeda en segunda vuelta

Dos sondeos publicados a una semana de la elección muestran al candidato opositor por encima del 52% de la intención de voto y una diferencia cercana a los ocho puntos frente a su rival petrista, ampliando la brecha respecto a la primera vuelta.

Abelardo De la Espriella lidera las intenciones de voto para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, con una ventaja de hasta ocho puntos sobre Iván Cepeda , según dos encuestas recientes.

Los sondeos de Guarumo/EcoAnalítica y AtlasIntel, realizados en la semana previa a la elección, coinciden en situar al candidato opositor por encima del 52% de la preferencia. El estudio de Guarumo, efectuado entre el 8 y el 11 de junio en 54 municipios, otorga a De la Espriella un 52,6% frente al 45% de Cepeda, con un 2,4% de voto en blanco. Por su parte, AtlasIntel registra un 52,4% para De la Espriella y un 44,4% para Cepeda.

Esta diferencia se amplía respecto a la primera vuelta del 31 de mayo, donde De la Espriella obtuvo 43,6% y Cepeda 40%. El crecimiento del candidato opositor, de aproximadamente nueve puntos, se explica en parte por la transferencia de votos de otros aspirantes que no pasaron al balotaje, como Paloma Valencia y Santiago Uribe, así como por la neutralidad de Sergio Fajardo, que habría favorecido una migración parcial de sus electores hacia De la Espriella.

En contraste, Cepeda también captó apoyos de otros sectores, pero en menor proporción. El voto en blanco disminuyó drásticamente del 16,4% en mayo al 2,4% en la nueva medición, indicando una polarización y concentración de preferencias entre los dos candidatos.

Además, al comparar con los resultados oficiales de la primera vuelta, la fórmula De la Espriella-Restrepo aumentaría su caudal electoral en 9,2%, mientras que la de Cepeda-Quilcué lo haría en 4,7%. Otro elemento analizado es la imagen del presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno recibe evaluaciones divididas: el 19% lo califica de muy bueno y el 31,3% de bueno, mientras que el 25,2% lo considera malo y el 19,3% muy malo.

Sin embargo, este respaldo no se traslada completamente a Cepeda, candidato vinculado al petrismo, quien aparece varios puntos por debajo en intención de voto. Las encuestas aplicadas a 2.073 personas (Guarumo) y 2.992 personas (AtlasIntel) tienen un margen de error de 2,9% y 2%, respectivamente, con un nivel de confianza del 95%. Expertos también reafirman que la doble nacionalidad de De la Espriella no lo inhabilita para la Presidencia.

El candidato opositor ha recibido respaldos de expresidentes latinoamericanos y ha propuesto convertir el turismo en política de Estado para dinamizar la economía, mientras que Cepeda ha planteado continuar con diálogos de paz con grupos criminales, eliminar el Consejo Nacional Electoral y legalizar la marihuana. A una semana de la segunda vuelta, las tendencias señalan una posible victoria de De la Espriella con una ventaja consistente en las dos mediciones





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