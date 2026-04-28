Encuestas de abril en Colombia: Divergencias y incertidumbre ante las elecciones

Las recientes encuestas de opinión pública en Colombia muestran resultados contradictorios en la intención de voto, generando incertidumbre sobre el posible resultado de las elecciones. Iván Cepeda lidera las encuestas, pero con variaciones significativas en las cifras. Abelardo de la Espriella se posiciona en segundo lugar, mientras que Paloma Valencia ocupa el tercer puesto, aunque con diferencias notables según la encuestadora.

La reciente oleada de encuestas de opinión pública en Colombia, publicadas durante abril, ha generado más incertidumbre que claridad entre los ciudadanos. Las encuestas de GAD3 (financiada por RCN), Invamer (financiada por Caracol TV y Blu Radio) y Atlas Intel (financiada por Semana) presentan resultados significativamente divergentes en varios aspectos clave.

Se espera la publicación de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (publicada por Cambio) este jueves y la de Guarumo (publicada por El Tiempo) el domingo. Un punto de convergencia entre las tres encuestas ya conocidas es el liderazgo en intención de voto de primera vuelta del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sin embargo, las cifras varían considerablemente: GAD3 lo sitúa en 36% (similar a Atlas Intel con 37.8%), mientras que Invamer le otorga un 44.3%. Esta diferencia de más de 8 puntos entre encuestas publicadas en un lapso de dos días, para el mismo candidato, plantea interrogantes importantes. Si bien las metodologías difieren, los escenarios electorales que proyectan son notablemente distintos.

Según Invamer, Cepeda estaría cerca de alcanzar el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, mientras que GAD3 lo aleja considerablemente de esa posibilidad. Para Cepeda, alcanzar los 5 puntos faltantes en la encuesta de Invamer parece viable en los 33 días restantes hasta las elecciones, pero sumar los 14 puntos que le faltan en la encuesta de GAD3 se presenta como un desafío casi insuperable.

Esta divergencia no es meramente técnica; representa la diferencia entre una campaña enfocada en consolidar una victoria casi segura y una que aún debe librar una batalla intensa. Para los equipos de campaña, los financiadores y los votantes indecisos, esta distinción es crucial. Otro aspecto en el que las encuestas coinciden es en el segundo lugar de Abelardo de la Espriella, lo que le aseguraría un cupo en la segunda vuelta.

En este caso, las encuestas recientes de GAD3 (21%) e Invamer (21.5%) muestran resultados similares, aunque Atlas Intel le atribuye un 27.2%. Paloma Valencia ocupa el tercer lugar en las tres encuestas, con resultados de 22.9% (Atlas Intel), 19.8% (Invamer) y 13% (GAD3). En el caso de Paloma, Atlas Intel e Invamer presentan cifras relativamente cercanas, mientras que GAD3 le otorga casi 10 puntos menos.

Es notable que la encuesta que se desvía del promedio es diferente para cada candidato: Invamer para Cepeda, Atlas Intel para Abelardo, y GAD3 para Paloma. A pesar de las diferencias en el clima de opinión entre las fechas de publicación de las encuestas, las discrepancias persisten. La diferencia en la intención de voto entre Abelardo y Cepeda también varía significativamente: 10.6 puntos (Atlas Intel), 15 puntos (GAD3) y 22.8 puntos (Invamer).

De manera similar, la diferencia entre De la Espriella y Valencia es de 4.3 puntos (Atlas Intel), 8 puntos (GAD3) y 1.7 puntos (Invamer). En cuanto a las tendencias, las encuestas también muestran diferencias importantes. GAD3 indica que la intención de voto por Cepeda se ha mantenido relativamente estancada desde febrero, mientras que Invamer muestra un crecimiento de 7.2 puntos porcentuales entre febrero y abril.

La percepción pública de un candidato estancado difiere significativamente de la de un candidato en ascenso. Abelardo de la Espriella, según GAD3, ha experimentado una disminución de 5 puntos entre febrero y abril, mientras que Invamer indica un aumento de 2.6 puntos. Paloma Valencia, por su parte, ha mostrado una tendencia al alza en ambas encuestas, con un aumento de más de 9 puntos. Con estos números, resulta difícil extraer conclusiones definitivas.

Estas discrepancias recuerdan los errores cometidos por algunas encuestadoras durante las consultas del 8 de marzo, donde Atlas Intel e Invamer predijeron una victoria de Daniel Quintero sobre Roy Barreras, lo cual no se materializó. Guarumo también se equivocó al predecir un 15% de los votos para Vicky Dávila, y en general, todas las encuestas subestimaron el desempeño de Juan Daniel Oviedo





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