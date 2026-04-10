Encuestas revelan estabilidad y desafíos en Bucaramanga y su área metropolitana

Análisis de encuestas de percepción ciudadana y empresarial en Bucaramanga, destacando la estabilidad económica, la recuperación de la confianza post-Covid, pero también desafíos en empleo, inversión, seguridad y corrupción.

Como economista, he defendido siempre la validez de las encuestas como herramientas fundamentales para comprender los fenómenos sociales, económicos y políticos, reconociendo que, a pesar de sus posibles sesgos inherentes al diseño e implementación, ofrecen una perspectiva invaluable. En esencia, una encuesta permite acceder a una dimensión de la realidad que las cifras puras y duras, por sí solas, no logran capturar.

Mientras datos como el empleo, el ingreso y la inflación nos informan sobre lo que ya ha acontecido, la percepción ciudadana nos brinda señales cruciales sobre las tendencias y la dirección hacia la que nos movemos. Tomar el pulso de la población, recabando sus opiniones y expectativas, permite anticipar decisiones clave en ámbitos como el consumo, la inversión y el ahorro. Más importante aún, esta información es esencial para orientar de manera más efectiva el diseño y la implementación de políticas públicas. Ignorar la percepción de la ciudadanía, desatendiendo sus inquietudes y valoraciones, implica desconectarse de la realidad, corriendo el riesgo de implementar políticas que no responden a las necesidades y expectativas reales de la población.\Recientemente, se han publicado los resultados de dos ejercicios complementarios que ilustran de manera clara esta necesidad de entender la realidad desde múltiples perspectivas. Por un lado, se ha dado a conocer la encuesta de percepción ciudadana Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, que ofrece una valiosa radiografía de la opinión de los habitantes de la ciudad y su área metropolitana sobre diversos aspectos de su vida y entorno. Por otro lado, se ha presentado la encuesta de Ritmo Empresarial, elaborada por la Cámara de Comercio, que proporciona información detallada sobre el funcionamiento de las empresas locales, sus retos, sus logros y, sobre todo, sus expectativas a corto y mediano plazo. Estas dos encuestas, aunque realizadas con metodologías y enfoques distintos, se complementan y enriquecen mutuamente, permitiendo una comprensión holística del territorio y de su dinámica económica y social.\La convergencia de ambas encuestas en sus conclusiones es notable y revela tendencias significativas. Desde la perspectiva de los hogares, un porcentaje considerable de la población, específicamente el 40%, informa que su situación económica ha experimentado una mejora, mientras que el 47% considera que se ha mantenido estable. En otras palabras, un abrumador 87% de los encuestados no percibe un deterioro en su situación económica personal. En el ámbito empresarial, las cifras son igualmente alentadoras. Un impresionante 81,4% de las empresas encuestadas reporta ventas que se mantienen estables o han experimentado un incremento, y un robusto 88,6% ha logrado mantener o incluso aumentar su nivel de ocupación. Esta clara coincidencia entre la percepción ciudadana y el desempeño económico real es un indicativo positivo de la resiliencia y la estabilidad del territorio. Este punto de encuentro entre las dos perspectivas también se manifiesta en las expectativas futuras. Un alentador 47% de los ciudadanos se muestra optimista respecto al futuro económico de la ciudad, y un porcentaje aún mayor, el 86,5% de los empresarios, espera que sus ventas se mantengan estables o experimenten crecimiento en el corto plazo. Estos datos sugieren que la ciudad parece haber dejado atrás el pesimismo que siguió a la crisis post-Covid y está entrando en una fase de mayor estabilidad y confianza. Sin embargo, ambas encuestas también señalan áreas de preocupación y limitantes que requieren atención.\A pesar del optimismo generalizado, ambas miradas coinciden en ciertos límites que deben ser abordados. Un dato preocupante es que solo el 30,5% de los ciudadanos considera fácil encontrar trabajo, lo que evidencia claras restricciones en la generación de nuevas oportunidades laborales y la necesidad de implementar políticas activas para el fomento del empleo. Desde la perspectiva empresarial, la inversión sigue siendo relativamente baja, lo que puede limitar el crecimiento económico a largo plazo. Apenas el 21,8% de las empresas encuestadas realizaron inversiones en el último semestre, y una proporción similar, el 21,5%, planea invertir en el siguiente. A esto se suman factores estructurales que afectan la calidad de vida y el bienestar de la población. La seguridad es una preocupación importante, ya que solo el 38,8% de los ciudadanos se siente seguro en su entorno. Asimismo, la percepción de corrupción, que supera el 50%, erosiona la confianza en las instituciones y desalienta la inversión y el desarrollo. En resumen, Bucaramanga y su área metropolitana no se encuentran en una situación de crisis económica, pero tampoco experimentan un crecimiento desbordado o un optimismo irreal. Más bien, la ciudad parece estar en un proceso de estabilización y recuperación de la confianza. Esta situación, en sí misma, es una señal positiva, ya que sugiere que las instituciones y la sociedad civil están trabajando para superar los desafíos y construir un futuro mejor. Cuando diferentes perspectivas, como la ciudadana y la empresarial, convergen en la creencia de que es posible mejorar la situación, se construye un camino prometedor que, si se aprovecha adecuadamente, puede llevar a buen puerto





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