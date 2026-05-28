Enfrentamiento entre disidencias de las FARC en Guaviare deja entre 20 y 50 muertos

Un brutal combate entre las facciones de 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' en San José del Guaviare causa múltiples víctimas fatales en medio de disputas por narcotráfico y extorsión.

Las estructuras criminales de alias 'Mordisco' y 'Calarcá' se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare , a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas de narcotráfico , extorsión y otras economías ilícitas.

Las autoridades militares y judiciales de Colombia adelantan las investigaciones correspondientes tras registrarse un crudo enfrentamiento armado entre dos estructuras criminales de las disidencias de las FARC. Los hechos se presentaron en el selvático departamento del Guaviare y, de acuerdo con información preliminar, el saldo de la confrontación oscila entre 20 y 50 víctimas fatales, balance que hasta el momento carece de una confirmación oficial por parte de los organismos del Estado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las organizaciones delictivas chocaron violentamente por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas. Ante la gravedad de la situación, el Ejército Nacional desplegó unidades tácticas en la zona con el fin de contener la alteración del orden público.

Tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en zona rural de San José del Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, informó la institución castrense en un comunicado oficial. Según se conoció, el combate mantiene enfrentadas a dos facciones que anteriormente integraban una sola organización criminal.

Se trata de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC), facción comandada por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco' -considerado el hombre más buscado de Colombia-, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'. Ambas estructuras sostienen una cruenta guerra por el dominio de los corredores estratégicos en la región centro-sur del territorio nacional.

Esta nueva escalada violenta se desató a solo tres días de que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Mientras algunas fuentes del territorio informan sobre el hallazgo de 20 cuerpos, otros canales informativos de la región señalan que la cifra de guerrilleros fallecidos podría ascender a 50.

El ministro de Defensa añadió que el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad. El departamento del Guaviare se localiza geográficamente en los límites entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, una posición que históricamente lo ha convertido en un escenario predilecto para el accionar de grupos al margen de la ley.

Tras el proceso de desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC en el año 2016, las denominadas disidencias de las FARC coparon rápidamente los espacios abandonados, extendiendo su hegemonía mediante el narcotráfico y la explotación minera ilegal. Este tipo de eventos fatales no es un hecho aislado en el histórico operacional de la zona.

En el mismo territorio del Guaviare, estas facciones delictivas ya habían protagonizado un fuerte combate en enero del presente año, el cual dejó un saldo consolidado de 26 personas muertas. Para contrarrestar la expansión de la violencia y asegurar el normal desarrollo de las próximas jornadas ciudadanas, el Ejército colombiano ratificó el posicionamiento de sus hombres en puntos críticos de la geografía regional.

La comunidad internacional observa con preocupación estos hechos, que evidencian la fragilidad de la paz en Colombia y la persistencia de grupos armados ilegales que desafían la autoridad del Estado. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la población civil de San José del Guaviare permanece en alerta, temerosa de que la violencia se extienda a las zonas urbanas.

Las autoridades hacen un llamado a la calma y reiteran su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los colombianos





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