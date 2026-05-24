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Enfrentamientos indígenas, denuncias, encuestas, Senado, reformas y Cuba

Colombia News

Enfrentamientos indígenas, denuncias, encuestas, Senado, reformas y Cuba
Enfrentamientos IndígenasDenunciasEncuestas
📆5/24/2026 6:51 PM
📰ElNuevoSiglo
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Los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca dejaron seis muertos y decenas de heridos. Los enfrentamientos serán denunciados ante Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno Petro es acusado de crear una tensión alta entre los resguardos debido a favoritismos jurídicos, económicos y en asignación de tierras. Un periodista cuestiona la fiabilidad de encuestas que marcan tendencias en las últimas semanas. La mesa directiva del Senado considera que solo necesitan una semana de trabajo para evacuar proyectos de ley y acto legislativo. La iniciativa de Jurisdicción Rural y Agraria se espera aprobarse in extremis, mientras que la reforma a la salud se considera resucitada. La suerte del Ministerio de la Igualdad se pronostica como una entidad en agonía.

Los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca dejaron seis muertos y decenas de heridos. Los enfrentamientos serán denunciados ante Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno Petro es acusado de crear una tensión alta entre los resguardos debido a favoritismos jurídicos, económicos y en asignación de tierras. Un periodista cuestiona la fiabilidad de encuestas que marcan tendencias en las últimas semanas. La mesa directiva del Senado considera que solo necesitan una semana de trabajo para evacuar proyectos de ley y acto legislativo. La iniciativa de Jurisdicción Rural y Agraria se espera aprobarse in extremis, mientras que la reforma a la salud se considera resucitada.

La suerte del Ministerio de la Igualdad se pronostica como una entidad en agonía

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Enfrentamientos Indígenas Denuncias Encuestas Senado Reformas Cuba

 

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