Enfrentamientos indígenas, denuncias, encuestas, Senado, reformas y Cuba

Los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca dejaron seis muertos y decenas de heridos. Los enfrentamientos serán denunciados ante Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno Petro es acusado de crear una tensión alta entre los resguardos debido a favoritismos jurídicos, económicos y en asignación de tierras. Un periodista cuestiona la fiabilidad de encuestas que marcan tendencias en las últimas semanas. La mesa directiva del Senado considera que solo necesitan una semana de trabajo para evacuar proyectos de ley y acto legislativo. La iniciativa de Jurisdicción Rural y Agraria se espera aprobarse in extremis, mientras que la reforma a la salud se considera resucitada. La suerte del Ministerio de la Igualdad se pronostica como una entidad en agonía.

Los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca dejaron seis muertos y decenas de heridos. Los enfrentamientos serán denunciados ante Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno Petro es acusado de crear una tensión alta entre los resguardos debido a favoritismos jurídicos, económicos y en asignación de tierras. Un periodista cuestiona la fiabilidad de encuestas que marcan tendencias en las últimas semanas. La mesa directiva del Senado considera que solo necesitan una semana de trabajo para evacuar proyectos de ley y acto legislativo. La iniciativa de Jurisdicción Rural y Agraria se espera aprobarse in extremis, mientras que la reforma a la salud se considera resucitada.

La suerte del Ministerio de la Igualdad se pronostica como una entidad en agonía





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enfrentamientos Indígenas Denuncias Encuestas Senado Reformas Cuba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conflicto entre Misak y Nasa: los argumentos de los indígenas detrás de los enfrentamientosEn medio de la violencia, organizaciones de derechos humanos iniciaron acercamientos en la zona para atender a las víctimas y promover canales de diálogo entre ambas comunidades.

Read more »

Nueva jornada de protestas en la U. Pedagógica termina en enfrentamientos contra la PolicíaEl Distrito dio la orden de intervenir la zona para evitar hechos como los registrados en la jornada de este jueves.

Read more »

Protestas en la Pedagógica terminan en enfrentamientos entre encapuchados y Policía: conozca los cierres vialesLa Undmo atiende la situación de orden público que se presenta esta tarde en la localidad de Chapinero.

Read more »

“Seis personas fallecidas y 114 heridas”: alcalde de Silvia dio balance tras enfrentamientos por disputas territorialesEl alcalde del municipio de Silvia, Cauca, Juan Carlos López Morales, entregó este sábado 23 de mayo un desalentador balance tras varios días de los i...

Read more »