Enka de Colombia supera ingresos con rentabilidad récord en 2026

Enka de Colombia reporta utilidad neta de $11.103 millones y Ebitda de $24.728 millones en los primeros nueve meses de 2026, destacando el éxito de EKO Fibras.

Enka de Colombia logró mejorar significativamente su rentabilidad durante los primeros nueve meses de 2026, a pesar de registrar una disminución en sus ingresos operacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. La compañía alcanzó un Ebitda de $24.728 millones y una utilidad neta de $11.103 millones, impulsada por la demanda de sus fibras recicladas EKO Fibras, la disciplina en costos y una mayor actividad en el mercado nacional. Los resultados reflejan la capacidad de adaptación de la empresa, que cuenta con más de 60 años de experiencia y ha fortalecido su operación para responder a las dificultades de las cadenas globales de suministro, la volatilidad logística y las limitaciones en el abastecimiento de materias primas vírgenes.

Mecanismo de rentabilidad y eficiencia operativa

El Ebitda acumulado alcanzó $24.728 millones, equivalente a un margen de 8,7%, frente al 6,5% obtenido en 2025. Por su parte, la utilidad neta se ubicó en $11.103 millones, resultado que estuvo respaldado por la mayor demanda de EKO Fibras, la gestión financiera y la disciplina operativa. Uno de los factores que contribuyó a este desempeño fue el control de los costos y gastos fijos, cuyo crecimiento se mantuvo por debajo de la inflación, excluyendo el impuesto al patrimonio. Estos resultados muestran que la empresa consiguió mejorar su rentabilidad a pesar de las presiones sobre sus ingresos, apoyada en una operación más eficiente y en la capacidad de ajustar su estrategia comercial a las condiciones del mercado.

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Impacto de EKO Fibras y nuevos ingresos energéticos

Durante el tercer trimestre de 2026, Enka reportó un Ebitda de $10.508 millones. Este resultado estuvo impulsado principalmente por un mayor volumen de ventas de EKO Fibras y por la recepción del Certificado de Reembolso Tributario (Cert), por $1.171 millones. A estos factores se sumó una nueva fuente de ingresos para la compañía: la comercialización de excedentes de energía. Enka comenzó a vender energía al Sistema Interconectado Nacional a finales de agosto, una operación que generó ingresos por $222 millones durante el periodo. Esta actividad fue posible gracias a una autorización temporal con vigencia hasta agosto de 2027. El desempeño de EKO Fibras también estuvo relacionado con la capacidad de la compañía para garantizar el suministro de materias primas recicladas de origen local. A través de su propia red de captación de botellas y de la cercanía con sus clientes, Enka pudo responder oportunamente a las necesidades del mercado, en medio de las restricciones logísticas internacionales y las dificultades para conseguir resina virgen.

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Reorientación estratégica hacia el mercado colombiano

Uno de los cambios más relevantes en el desempeño comercial de la compañía fue el aumento de la participación del mercado nacional. Al cierre del tercer trimestre de 2026, Colombia representó 76% de los ingresos de Enka, frente al 57% observado en el mismo periodo de 2025. Los ingresos locales alcanzaron $216.855 millones, lo que significó un crecimiento de 21% frente al año anterior. Este comportamiento respondió a una mayor demanda nacional y a la decisión de priorizar el abastecimiento de los clientes colombianos que enfrentaban dificultades en sus cadenas internacionales de suministro, particularmente por las limitaciones logísticas para acceder a materias primas vírgenes. La estrategia permitió a Enka fortalecer su presencia en el mercado interno y aprovechar las oportunidades comerciales derivadas de las dificultades de abastecimiento internacional. En contraste, los ingresos por exportaciones sumaron $66.977 millones y redujeron su participación en los resultados de la compañía. Este comportamiento estuvo relacionado con varios factores: la priorización del mercado colombiano, la menor demanda de lona en Brasil, la apreciación del peso colombiano y la disminución de los precios internacionales de referencia. En términos acumulados, las exportaciones cerraron en US$18,9 millones, frente a US$32,5 millones en el mismo periodo de 2025.

Perspectivas futuras y recompra de acciones

Al cierre de septiembre, los ingresos operacionales acumulados de Enka llegaron a $283.833 millones, una cifra inferior a la del mismo periodo de 2025. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por una menor tasa de cambio, la disminución de los precios internacionales de referencia y la reducción de las ventas de lona. Durante 2026, Enka ha concentrado sus esfuerzos en una gestión activa de la cadena de abastecimiento, la flexibilidad operativa y comercial y el control de costos, factores que le han permitido mantener su posición competitiva en un entorno internacional desafiante. Además de los resultados operacionales y financieros, durante 2026 la compañía continuó ejecutando su programa de recompra de acciones, aprobado por la asamblea de accionistas, por un valor de $6.269 millones.