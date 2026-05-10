Enrique Grau: sueño no cumplido en Cartagena y legado sin reconocimiento

La vida, obra y legado de Enrique Grau, artista plástico, director de cine y escenógrafo, son temas de conversación en el presente artículo.

Enrique Grau , artista y director de cine, soñaba durante sus últimos años de vida con donar una parte importante de su colección personal y biblioteca, junto a objetos y elementos de la cultura popular del Caribe, en diferentes lugares de Cartagena y en el Museo creado en su memoria.

Aunque varios planes fueron planteados, ninguno llegó a ser concretado. En su testamento dejó constancia de que, si las obras ubicadas en Bogotá presentaran algún problema, las mismas serían exhibidas en Cartagena. Sus restos aún reposan en la ciudad y la Fundación en su cargo se encargará de proteger y proyectar su legado.

Algunos de sus mayores logros artísticos, como su independencia en su lenguaje y la búsqueda del arte abstracto y potencial de la figura humana, revolucionó el arte moderno en Colombia





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film Y Teatro Enrique Grau Colección Personal Bibliografía Y Publicaciones Populares Objetos Y Elementos Culturales Populares Museos Y Centros Culturales Arte En Colombia Teatro Cine Y Literatura Filosofía Y Estética En El Arte Ideas Y Conceptos Culturales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cartagena tendrá jornada seca y calurosa este viernes 8 de mayoSegún iClima, la ciudad tendrá cielo soleado con algunas nubes, temperaturas entre 26°C y 33°C, baja probabilidad de lluvias y alta sensación térmica. Se recomiendan precauciones por el calor.

Read more »

Comunidad Andina condena aranceles entre Ecuador y Colombia por violar Acuerdo de CartagenaLa CAN emite resoluciones contra las medidas comerciales entre Ecuador y Colombia, considerándolas una violación al libre comercio subregional y al Acuerdo de Cartagena. El organismo exhorta a ambos países a reforzar la cooperación fronteriza sin afectar el comercio.

Read more »

Cortes de luz en barrios de Cartagena el sábado 9 de mayo de 2026Afinia realizará cortes de energía en Cartagena este 9 de mayo de 2026 por trabajos de mantenimiento en redes eléctricas. Detalles aquí.

Read more »

Comunidad de Ciudadela 2000 en Cartagena protesta por fallas en el servicio de agua potableLos habitantes del barrio Ciudadela 2000 en Cartagena salieron a protestar por los constantes cortes en el servicio de agua potable, una problemática que afecta a la comunidad desde hace más de tres años. Los manifestantes exigen soluciones definitivas de las autoridades.

Read more »