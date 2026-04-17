Entendiendo y Redirigiendo el Comportamiento de Arañar en Gatos

Un estudio revela que arañar es un comportamiento instintivo en gatos para afilar uñas, marcar territorio y liberar estrés. Se desaconseja el castigo, proponiendo enriquecimiento ambiental, rascadores adecuados y juego para canalizar esta necesidad.

Los arañazos en los sofás y muebles no son una señal de rebeldía por parte de nuestros felinos, sino una manifestación instintiva esencial para su bienestar general.

Los gatos arañan por diversas razones fundamentales: afilar sus garras para mantenerlas en óptimas condiciones, delimitar su territorio para comunicar su presencia a otros animales y personas, y liberar el exceso de energía acumulada, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de estrés o experimentan cambios significativos en su entorno. Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista 'Frontiers in Veterinary Science' ha arrojado luz sobre este comportamiento, indicando que puede intensificarse en hogares con un nivel de estimulación más alto o donde la tensión es palpable. Esto subraya la ineficacia de los castigos, que no solo no resuelven el problema, sino que a menudo lo agravan, generando mayor ansiedad en el animal. Para prevenir que los gatos dirijan sus instintos de rascado hacia nuestros muebles, es crucial ofrecerles alternativas apropiadas que satisfagan sus necesidades naturales sin recurrir a medidas punitivas. La estrategia más efectiva implica la incorporación de rascadores estratégicamente ubicados en lugares clave del hogar, la promoción de sesiones de juego diarias y variadas para mantenerlos activos y entretenidos, y la creación de un ambiente enriquecido que incluya espacios de descanso seguros y zonas de exploración estimulantes. Además, identificar y mitigar los factores de estrés que puedan afectar al gato, junto con el mantenimiento de una rutina estable y predecible, contribuye a que el felino se sienta más seguro y, en consecuencia, disminuya la necesidad de marcar su territorio o liberar tensiones arañando objetos inapropiados. El análisis exhaustivo de más de 1.200 gatos domésticos realizado por los investigadores revela una estrecha conexión entre el comportamiento de arañar y las dinámicas del hogar, así como con rasgos individuales de cada animal. Lejos de ser un hábito aislado, el rascado suele manifestarse como una respuesta directa a estímulos cotidianos, particularmente ante situaciones de cambio, interacción constante con su entorno o cuando tienen dificultades para canalizar adecuadamente su energía. Esta sobrecarga puede desembocar en frustración o una sobreestimulación que el gato busca aliviar. Entre los factores que pueden exacerbar este comportamiento se encuentran: la presencia de niños pequeños en el hogar, quienes pueden generar un aumento en la actividad y el ruido; un incremento en la actividad nocturna del gato, cuando los humanos suelen estar menos disponibles para la interacción; rutinas de juego insuficientes o poco estructuradas que no satisfacen su necesidad de ejercicio y estimulación mental; la aparición de comportamientos agresivos o disruptivos en el propio gato, que pueden ser indicativos de estrés subyacente; y la falta de espacios seguros y adecuados, como escondites o zonas elevadas, donde el gato pueda sentirse protegido y observar su entorno con tranquilidad. Estos elementos crean un caldo de cultivo que puede llevar al gato a buscar en los muebles una vía de escape o expresión. La solución para reducir los arañazos en los muebles no reside en la corrección mediante castigos, sino en la redirección proactiva del comportamiento del gato hacia alternativas apropiadas y, fundamentalmente, en la mejora de su entorno general. La evidencia científica apunta de manera contundente a que, cuando se satisfacen de manera integral sus necesidades de exploración, juego, ejercicio físico y seguridad, la probabilidad de que el gato recurra a superficies inadecuadas dentro del hogar para satisfacer estas mismas necesidades disminuye drásticamente. Para lograrlo, se recomienda la colocación estratégica de rascadores en áreas de paso frecuente o en los lugares de descanso habitual del gato, de modo que estén siempre accesibles. Establecer sesiones cortas pero regulares de juego diario, diseñadas para simular la caza y mantener su instinto activo, es esencial. La incorporación de espacios elevados y refugios seguros ayuda a reducir la tensión y proporciona al gato oportunidades para observar su territorio sin sentirse amenazado. Mantener rutinas diarias estables y predecibles es clave para disminuir la ansiedad general del animal, fomentando un sentimiento de seguridad. Es vital ofrecer una variedad de texturas en los rascadores para que el gato pueda elegir su material preferido, ya sea cartón, cuerda o madera. Finalmente, el refuerzo positivo, como el uso de premios y elogios cuando el gato utiliza correctamente los rascadores, consolida este comportamiento deseado y refuerza su vínculo con las alternativas adecuadas que le hemos proporcionado





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gatos Comportamiento Felino Rascadores Bienestar Animal Mascotas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dólar hoy en Colombia se movería con sesgo alcista y buscaría romper el nivel de $3.630 durante la jornadaEl comportamiento reciente del mercado anticipa movimientos hacia niveles superiores en el corto plazo.

Read more »

Los genes del comportamiento: científicos hallan en raza de perros claves genéticas que también influyen en las emociones humanasUna investigación científica centrada en perros de raza golden retriever ha encontrado conexiones entre la genética del comportamiento canino y ciertos rasgos emocionales y cognitivos en humanos, lo que abre nuevas vías para comprender la base biológica de la conducta en ambas especies.

Read more »

Revelan video de 'acoso' a turista en Cartagena; artistas callejeros la persiguieron por dineroEl alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, calificó como “vergonzoso” el comportamiento de los populares raperos.

Read more »

El envejecimiento en Colombia genera un menor consumo agregado, revela interesante estudio económicoEl envejecimiento de la población en Colombia comienza a reflejarse en la economía, particularmente en el comportamiento del consumo de los hogares, según advierten recientes análisis económicos.

Read more »

Carpas Ferrari reporta crecimiento de hasta 30% en ventas en Colombia pese a retos en el mercado localPara la compañía, el crecimiento responde a una transformación en el comportamiento de los clientes.

Read more »

Nueva aplicación busca cerrar brecha de acceso al crédito en Colombia con diagnóstico financiero sin costoEsta permite consultar el historial, entender el comportamiento financiero y acceder a opciones de crédito.

Read more »