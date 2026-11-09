Entradas Disponibles Concierto Maluma 7 de Febrero Bogotá y Gira Mundial

Maluma ofrece nueva oportunidad para ver su gira Loco X Volver en Bogotá. Conoce precios, fechas de preventa y detalles de la gira mundial 2027 en Latinoamérica y Europa.

Maluma retoma los escenarios en Bogotá con una oportunidad final para sus seguidores. Tras el agotamiento total de las entradas para las presentaciones de los días 5 y 6 de febrero, el artista colombiano ha habilitado la venta de boletas para el concierto del 7 de febrero en El Corazón de Bogotá Arena. Esta tercera fecha en la capital colombiana responde a la alta demanda y cierra la etapa inicial del retorno del artista a la escena nacional.

Detalles de la Preventa Exclusiva 2027

La preventa exclusiva para esta última fecha en Bogotá comenzó el lunes 9 de noviembre. Este evento está dirigido únicamente a clientes con tarjetas Visa Bancolombia y usuarios de la tarjeta Nequi Visa. La ventana de compra estará habilitada durante 48 horas, con la condición de que se agote el 50 % del aforo destinado a esta preventa o finalice el plazo, ocurriendo lo que suceda primero.

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Para realizar la compra, tanto en esta etapa de preventa como en la venta general, los usuarios deben utilizar la plataforma digital TuBoleta. Existe una restricción estricta para los clientes de tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes tienen un límite máximo de seis entradas por tarjeta. Esta medida busca garantizar el acceso equitativo a los fanáticos durante el proceso de adquisición de boletas.

Costos y Estructura de Entradas

Los precios de las entradas incluyen el costo del servicio de TuBoleta y varían significativamente según la localidad dentro de El Corazón de Bogotá Arena. Las tarifas anunciadas para la tribuna fan sur son de $901.800, mientras que la platea y el segundo piso preferencial cuestan $601.200 cada una. El segundo piso estándar tiene un valor de $505.000, y el segundo piso lateral, con visual restringida, se ofrece a $360.700.

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Las opciones más económicas se encuentran en la tercera zona del recinto. El tercer piso central tiene un precio de $336.700, el tercer piso estándar cuesta $300.600, y el tercer piso lateral, que también cuenta con visual restringida, se vende a $216.500. Estas tarifas representan la estructura de precios final para la audiencia que desea asistir al show en la capital.

Normas de Acceso y Venta General

La organización del evento ha establecido reglas claras para el acceso de menores de edad. Los menores a partir de los 12 años podrán ingresar a las localidades numeradas 206, 214, 306 y 314 bajo las normas vigentes. La venta general para todos los medios de pago del show del 7 de febrero está prevista para el miércoles 11 de noviembre.

La apertura de la venta general para el público común será a las 02:45 p.m. a través de la plataforma TuBoleta. Esta venta continuará hasta agotar las existencias restantes de boletas. Los interesados que no participen en la preventa exclusiva deberán adquirir sus entradas en este horario específico para asegurar su ingreso al concierto.

Alcance Global de la Gira Mundial

Maluma anunció este nuevo tour mundial el pasado jueves 5 de noviembre. La información publicada en la página oficial del cantante confirma que la gira Loco X Volver 2027 comenzará en Colombia. La segunda parada anunciada será Buenos Aires, Argentina, donde tiene previstas dos presentaciones en el Movistar Arena, los días 19 y 20 de febrero.

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El recorrido anunciado contempla presentaciones en América Latina, Norteamérica, Europa y África. Además de Colombia y Argentina, la lista incluye países como Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. En México, el itinerario contempla varias ciudades: Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

La gira también proyecta conciertos en Estados Unidos y Canadá, además de presentaciones en España, Francia, Alemania, Italia y Portugal. En el continente africano, Rabat, Marruecos, aparece entre las ciudades incluidas en el calendario. Este despliegue internacional posiciona al artista en los principales mercados globales del entretenimiento musical para el próximo año.