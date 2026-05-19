Entran en Bogotá transportistas de 'chivas'-manifestantes provenientes de Risaralda

Gustavo Quintero Ardila, Secretario de Gobierno de Bogotá, reportó el ingreso de 2 transportistas de 'chivas' en Bogotá provenientes del departamento de Risaralda.

Ingresan dos 'chivas' provenientes de Risaralda a Bogotá. Se prevén manifestaciones el día 20 de mayo. El Secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila , informó sobre el transporte de un grupo aproximado de 100 personas provenientes del departamento de Risaralda.

De acuerdo con el funcionario, se tiene conocimiento de la salida adicional de organizaciones campesinas, sindicatos y movimientos sociales para una movilización nacional el próximo miércoles 20 de mayo y Rural. En Bogotá, el punto de concentración inicial se estableció frente al Edificio Colpatria a las 11:00 a. m. , con un recorrido proyectado hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia.

La agenda de manifestaciones hasta el 23 de mayo de 2026 incluye actividades en las localidades de Chapinero, Santa Fe y La Candelaria. Para el jueves 21 de mayo, se reporta una marcha denominada 'El cambio continúa' a las 3:00 p. m. , con punto de inicio en la Universidad Pedagógica Nacional. El cambio continúa la Avenida Jiménez con carrera Séptima , entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Finalmente, para el sábado 23 de mayo, está programada la 'Marcha Nacional por la Vida' a partir de las 2:00 p. m. en el Parque Nacional. Ayer, la Secretaría Distrital de Gobierno dispuso el acompañamiento de equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos que buscan garantizar el derecho a la protesta y fomentar la convivencia en las zonas de alta afluencia de la capital





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Manifestantes Provenientes De Risaralda 'Chivas' BOGOTA Gustavo Quintero Ardila Secretario De Gobierno De Bogotá

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