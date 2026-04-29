Entre dudas y certezas: la madurez como equilibrio y el jazz como metáfora de la vida

Reflexión sobre la importancia de equilibrar dudas y certezas en la vida, utilizando el jazz como símbolo de improvisación y adaptación. Con motivo del Día Internacional del Jazz, se invita a cuestionar el conformismo y abrazar lo desconocido.

Madurar implica navegar entre dudas y certezas , un equilibrio que define la experiencia humana. Afirmar con absoluta seguridad cómo son o serán las cosas es un error cognitivo que, en muchas ocasiones, alimenta una de las formas más aceptadas de autosabotaje: el conformismo.

Desde la infancia o la adolescencia, es común intentar predecir el futuro, casi como si fuéramos capaces de desarrollar habilidades psíquicas, imitando una ficción profundamente arraigada en la cultura popular. Sin embargo, la predicción no es un juego, sino una de las aspiraciones más serias de disciplinas como la física, la química o la biología, donde el objetivo es descifrar patrones y leyes que rigen la naturaleza.

En las ciencias sociales, la predicción adquiere otra dimensión, pues el comportamiento humano es variable, complejo e imperfecto, lo que la hace fascinantemente inacabada. Pero no abandone esta lectura pensando que se trata de un texto académico o filosófico, ni que hoy no es el momento para reflexionar. No se conforme con las primeras impresiones. En lugar de eso, intercambiemos prejuicios: los míos al escribir y los suyos al leer, y viceversa.

Avancemos hacia lo desconocido, llevando consigo lo que sabe y lo que duda, lo que ignora y lo que anhela. Propongo que demos el mismo valor a las certezas y a las incertidumbres, para integrar un tercer elemento: el anhelo. Porque transformar los sueños en realidad requiere un esfuerzo constante que equilibre dudas y convicciones, convirtiéndolas en esperanzas tangibles. Vivir es una experiencia que integra lo biológico, lo cognitivo y lo conductual de manera indisoluble.

Aprender y desaprender son dos caras de la misma moneda, aparentemente opuestas pero igualmente valiosas. Adaptarse a un entorno social inmutable no anula nuestra capacidad de innovar ni debilita el instinto de trascendencia. Recientemente, en mi intento por aprender y desaprender, me he acercado al jazz, un género musical nacido en Nueva Orleans a finales del siglo XIX que ha trascendido fronteras gracias a su evolución constante.

Su esencia radica en la improvisación y en romper con lo predecible, invitando al oyente a perderse en sus propias expectativas. Mañana, 30 de abril, se celebra el Día Internacional del Jazz, una iniciativa de la UNESCO para promover la diversidad cultural, la paz y el diálogo. Aprovechemos esta ocasión para dejar atrás el conformismo, cuestionar lo conocido y escuchar este arte con audacia y apertura





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