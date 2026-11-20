La Policía de Betania captura a dos de los seis fugados tras la evasión policial. La Alcaldía mantiene una recompensa de 10 millones de pesos por la ubicación de los cuatro prófugos restantes.

Dos de los seis hombres que lograron escapar de las instalaciones de la estación de Policía de Betania, ubicada en el Suroeste antioqueño, se han entregado voluntariamente a las autoridades competentes. Esta entrega reduce el número de prófugos activos a cuatro, sobre los cuales la Policía Nacional continúa intensificando los operativos de búsqueda para su recaptura inmediata.

Detalles de las entregas voluntarias

La primera entrega se produjo cuando uno de los hombres se presentó espontáneamente en una zona rural del municipio de Betania. Este individuo se encontraba privado de su libertad con anterioridad, acusado de los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego y municiones. La segunda entrega ocurrió en las instalaciones policiales, donde el segundo hombre llegó acompañado de su abogado. En su caso específico, enfrenta un proceso judicial por violencia intrafamiliar agravada.

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Con estas acciones de entrega voluntaria, ambos hombres deberán responder judicialmente por el nuevo delito de fuga de presos. Las autoridades están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias exactas en las que se produjo la evasión desde la comisaría durante el fin de semana festivo.

Recompensa y búsqueda de los restantes

La Alcaldía de Betania ha confirmado que la recompensa de hasta 10 millones de pesos permanece totalmente vigente para cualquier persona que proporcione información útil que permita ubicar a los cuatro fugados restantes. Esta medida económica fue aprobada durante un Consejo de Seguridad realizado conjuntamente con la alcaldía, buscando incentivar la colaboración ciudadana ante la fuga masiva.

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El teniente coronel Jaime Villamizar, comandante del Distrito 9 de Policía, reiteró la urgencia de estas capturas. Explicó que la medida de recompensa fue aprobada por el señor alcalde específicamente para facilitar la localización de estos seis individuos que estuvieron bajo custodia. La autoridad invitó a toda la ciudadanía a brindar información para lograr el objetivo de capturar nuevamente a estos prófugos que permanecían en reclusión.

Entre las personas que aún son buscadas activamente se encuentra un hombre de 38 años de edad. Este sujeto se encontraba privado de su libertad desde marzo de 2026, acusado de graves delitos que incluyen feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado. Su captura es considerada prioritaria por la complejidad de los cargos que enfrenta.

Los otros tres hombres restantes, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 35 años, también constituyen objetivos de alta prioridad para las fuerzas del orden. Estaban vinculados judicialmente a procesos por conductas delictivas relacionadas con el porte ilegal de armas de fuego, el tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir agravado.

Contexto operativo y seguridad ciudadana

La fuga ocurrió durante las celebraciones del municipio, lo que motivó la inmediata activación de un plan candado para asegurar el perímetro y restringir la movilidad de los sospechosos. A pesar de que inicialmente la recompensa se ofreció para la ubicación de los seis fugados, el éxito de las dos entregas voluntarias permite ahora que las labores operativas se concentren exclusivamente en la localización de los cuatro hombres que continúan prófugos.