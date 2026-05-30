Entrega de nueva ambulancia a la ESE Ocamonte

La ESE Ocamonte recibió una nueva ambulancia destinada a fortalecer la atención de emergencias y el traslado de pacientes en el municipio. La entrega del vehículo materializa un anuncio realizado en marzo de este año.

Durante el acto de entrega, las autoridades destacaron que la nueva ambulancia permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante urgencias y facilitar el traslado de pacientes hacia centros asistenciales de mayor complejidad cuando sea necesario.

La ESE Ocamonte recibió una nueva ambulancia destinada a fortalecer la atención de emergencias y el traslado de pacientes en el municipio. La entrega del vehículo materializa un anuncio realizado en marzo de este año, cuando la gerente de la entidad, Emma Jalith Reategui, informó que el Ministerio de Salud había aprobado recursos por $320 millones para la compra de una ambulancia, luego de que el vehículo con el que contaba la institución sufriera un accidente en 2025.

En esa misma oportunidad, el alcalde Sergio Andrés Chacón Reyes dio a conocer la aprobación de más de $560 millones para el mejoramiento de la infraestructura de la ESE, recursos orientados a fortalecer la prestación de los servicios médicos y elevar la calidad de la atención para los habitantes del municipio. Durante el acto de entrega, las autoridades destacaron que la nueva ambulancia permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante urgencias y facilitar el traslado de pacientes hacia centros asistenciales de mayor complejidad, cuando sea necesario.

La adquisición fue posible gracias a la gestión conjunta entre la Administración Municipal, la ESE Ocamonte y entidades del orden departamental y nacional. Según el alcalde Chacón Reyes, la incorporación del vehículo representa un avance significativo para el sistema de salud local y hace parte de una estrategia más amplia para mejorar la infraestructura y la capacidad de atención médica en beneficio de la comunidad ocamontana.

La entrega de la ambulancia es un paso importante hacia la mejora de la atención médica en el municipio y se suma a otros esfuerzos realizados para fortalecer el sistema de salud local. La comunidad ocamontana puede esperar una mayor calidad de atención médica y una mayor accesibilidad a los servicios de emergencia gracias a la adquisición de esta nueva ambulancia





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