Entrega final del mercado El Playón: 702 locales renovados por 41.000 millones de pesos

La Alcaldía completó la transformación del mercado El Playón con 702 locales, invirtiendo 41.000 millones. El proyecto beneficia a 1.500 personas con mejoras en infraestructura y espacios dignos en Barranquilla.

La administración municipal ha finalizado exitosamente la última etapa de renovación del Mercado El Playón, consolidando una inversión significativa proveniente de los recursos tributarios de los ciudadanos de Barranquilla. Este cierre de obra marca la culminación de un proceso que ha transformado radicalmente la infraestructura comercial, entregando un espacio moderno y funcional diseñado para mejorar la calidad de vida de los vendedores y sus familias.

702 locales comerciales entregados al sector

Con esta última fase de entrega, se completa un total de 702 locales comerciales dentro de la estructura del mercado público. A este número se suman 138 locales de ampliación, lo que garantiza una capacidad operativa ampliada y mejor distribuida para el comercio local. La cifra representa el objetivo principal del proyecto, asegurando que todos los puestos tengan un espacio asignado, identificado y acondicionado bajo nuevos estándares de higiene y seguridad.

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Mejoras técnicas en acero inoxidable y drenaje

La renovación técnica incluye la instalación de mobiliario fabricado en acero inoxidable, material fundamental para garantizar la sanidad en la manipulación de alimentos. Se han incorporado enfriadores industriales, mesones de trabajo, lavaderos especializados y sistemas de drenaje eficientes que evitan la acumulación de líquidos. Además, la estructura cuenta con cuartos fríos para el almacenamiento seguro de productos perecederos, andenes amplios para la circulación, rampas de accesibilidad y baños adaptados para personas con discapacidad.

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1.500 personas se benefician de la inversión

El impacto social del proyecto alcanza directamente a más de 1.500 personas y sus familias, quienes encontraran en estos nuevos espacios dignos una oportunidad para sostener sus medios de vida. La inversión, cuantificada en más de 41.000 millones de pesos, ha sido financiada exclusivamente con los impuestos de los barranquilleros, reflejando el compromiso de la administración municipal con el retorno social de los recursos públicos.

Legado de infraestructura para el comercio local

Esta transformación histórica responde a un sueño de muchos años de los comerciantes y la comunidad, quienes merecen condiciones laborales adecuadas para seguir adelante. La entrega final no solo moderniza las instalaciones físicas, sino que reafirma el valor del sector informal y formal del mercado como motor económico de la ciudad. El éxito de esta obra demuestra la capacidad de ejecución para convertir la voluntad política en resultados tangibles para la ciudadanía.