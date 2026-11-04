Entrenadores advierten: el error común al superar los 70 años

Rubén Río, entrenador personal, explica por qué caminar diario no basta después de los 70 y detalla el entrenamiento de fuerza esencial para mantener la autonomía.

El consenso entre especialistas en salud y entrenamiento físico señala que limitarse únicamente a caminar a diario representa un error significativo después de cumplir los 70 años. Para preservar la autonomía física y mantener las extremidades inferiores firmes, es indispensable incorporar sesiones de entrenamiento de fuerza adaptadas. La caminata diaria, aunque beneficiosa, no proporciona el estímulo muscular necesario para contrarrestar la pérdida de masa y resistencia que ocurre naturalmente con la edad.

Entrenamiento de fuerza para piernas firmes

Rubén Río, entrenador personal especializado en esta franja etaria, insiste en que el cuerpo requiere una carga de trabajo específica para frenar el declive físico. La prioridad no radica en la estética corporal, sino en la funcionalidad diaria. Mantener la fuerza muscular permite actividades esenciales como levantarse del sofá sin asistencia o reaccionar con agilidad ante un tropiezo imprevisto. Sin esta adaptación, la capacidad de reacción y movimiento se deteriora considerablemente.

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El entrenador recomienda realizar varias sesiones semanales que siempre deben ajustarse a la capacidad individual de cada persona. Esta personalización es crítica porque cada ejercicio debe considerar la experiencia previa del paciente, las molestias existentes en las articulaciones y su nivel de movilidad actual. La constancia es la clave para que estos esfuerzos produzcan cambios tangibles en la salud y la calidad de vida a largo plazo.

Prioridades y seguridad en ejercicios

En edades avanzadas, el enfoque del entrenamiento se distribuye en tres premisas fundamentales: seguridad, control postural y estabilidad. Trabajar de pie se considera una amenaza silenciosa para la salud futura si no se ejecuta correctamente. El entrenamiento se dirige específicamente a fortalecer el músculo de la parte frontal del muslo, conocido como cuádriceps, que es vital para sostener la rodilla y combatir la flacidez.

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Además de los cuádriceps, es fundamental trabajar la parte posterior del muslo, o isquiotibiales, para equilibrar la fuerza de toda la extremidad. Esta zona proporciona estabilidad a la zancada y protege la articulación en cada paso que se da. El equilibrio entre ambos grupos musculares es lo que realmente asegura una marcha segura y predecible, reduciendo el riesgo de lesiones.

Miedo a caerse y pérdida de actividad

Francisco José Tarazona, geriatra, señala que el miedo a caerse es un factor psicológico que hace que los adultos mayores pierdan fuerza. Este temor lleva a reducir la actividad física, creando un círculo vicioso donde la inactividad provoca mayor debilidad y, por ende, mayor vulnerabilidad a las caídas. La pérdida de firmeza muscular es una de las consecuencias más comunes y peligrosas del envejecimiento si no se interviene adecuadamente.

Aunque caminar cinco días a la semana puede ayudar a reducir la grasa corporal, con una pérdida estimada de 78.000 calorías al año según algunos especialistas, esto no sustituye la necesidad de fuerza. La combinación de trabajo para cuádriceps e isquiotibiales, junto con la caminata, ofrece una estrategia completa para mantener la independencia funcional y la vitalidad en la tercera edad.