Entrevistados en Argentina, empresarios de Full Play viajan a Nueva York para negociar un acuerdo con EE. UU. por el Fifagate

Dos empresarios de Full Play, considerados cruciales en una prolongada red de corrupción en el fútbol, viajan a Nueva York para negociar un acuerdo con las autoridades judiciales locales. La presencia de estos directivos argentinos puede ofrecer una oportunidad para la fiscalía.

Giro inesperado en el escándalo del Fifa gate: dos empresarios fugitivos viajaron de forma inesperada a Nueva York para negociar un acuerdo con EE. UU. con el objetivo de negociar un acuerdo con las autoridades judiciales de esa localidad.

Los dueños de la empresa de marketing deportivo Full Play, considerados dos de los ejecutivos más importantes e influyentes que restaban comparecer ante los tribunales norteamericanos por el caso fundamental en una prolongada red de corrupción institucionalizada en el fútbol, presentaron de esta manera ante la jurisdicción que lidera la causa, un paso que habían evitado desde que fueron acusados formalmente en 2015





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Full Play Entrevistados Sobornos Fifa Dádivas Causa Penal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juez frena arrestos de inmigrantes en tribunales de Nueva YorkUn juez federal de Estados Unidos prohibió este lunes la mayoría de los arrestos realizados por agentes migratorios en y alrededor de varios tribunale...

Read more »

NEntorno de Luis Miguel desmiente rumores sobre una supuesta hospitalización en Nueva YorkCercanos a Luis Miguel negaron que el cantante esté hospitalizado en Nueva York tras rumores sobre su salud.

Read more »

Explotó el escándalo en Inglaterra: descalifican a Southampton de la final para ascender a la Premier League por caso de espionajeMiddlesbrough ocupará su lugar en la final del 'play-off' de ascenso.

Read more »

Automóvil se incendió y explotó cerca de Wall Street, en Nueva YorkEl estallido provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que desató momentos de caos entre transeúntes.

Read more »