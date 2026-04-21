Envían a prisión a presunto extorsionista que secuestró a trabajadores en Sucre

Un juez dictó medida de aseguramiento contra Andrés Correa Flórez por su presunta participación en el secuestro y extorsión de tres trabajadores en el departamento de Sucre, tras un operativo conjunto en Medellín.

Un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra Andrés Correa Flórez, tras ser señalado como presunto responsable de participar en un caso de secuestro extorsivo agravado que tuvo lugar en el departamento de Sucre . La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación detalla que el procesado habría jugado un rol fundamental en la retención ilegal de tres trabajadores vinculados a una comercializadora de productos pesqueros.

Estos individuos fueron privados de su libertad de manera arbitraria, mientras los captores exigían el pago de 15 millones de pesos para permitir su liberación. Durante el tiempo que duró el cautiverio, las víctimas fueron sometidas a constantes amenazas de muerte, bajo la advertencia de que sufrirían consecuencias fatales si el dueño del negocio no cumplía con las exigencias económicas impuestas por el grupo criminal. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre de 2023, en el municipio de San Antonio de Palmitos. Según el material probatorio recopilado, Correa Flórez utilizaba una táctica delictiva consistente en suplantar la identidad de integrantes de estructuras armadas organizadas para generar temor en sus víctimas y así facilitar el cobro del dinero. De acuerdo con los informes, los pagos eran recibidos directamente por el procesado. El ente acusador subrayó que este modus operandi incluía engaños previos, donde los delincuentes atraían a sus objetivos mediante la oferta de supuestos servicios comerciales, citándolos en lugares específicos donde, una vez presentes, eran abordados y retenidos mientras se gestionaban las extorsiones. Este tipo de tácticas demuestran una planeación deliberada para vulnerar la seguridad de los trabajadores locales. El éxito de la operación judicial fue posible gracias a un exhaustivo proceso investigativo que integró el análisis de bases de datos financieras, el cruce de información tecnológica, entrevistas con testigos clave y labores de campo. Estos elementos fueron fundamentales para que el juez aceptara la solicitud de la Fiscalía, considerando a Correa Flórez un peligro para la sociedad y las víctimas. Finalmente, la captura del implicado se materializó el 17 de abril en el corregimiento de San Cristóbal, ubicado en Medellín, gracias a la coordinación estratégica entre agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y miembros de la Policía Nacional. Actualmente, el individuo deberá enfrentar el proceso judicial en prisión, mientras las autoridades continúan investigando si existen más personas vinculadas a esta red delictiva que ha afectado la tranquilidad en la región de Sucre





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