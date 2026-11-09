Envigado FC necesita ganar para mantener opción de final en el Torneo de Ascenso

Envigado FC enfrenta a Boca Juniors de Cali con la obligación de vencer para mantener sus opciones matemáticas de alcanzar la final del Torneo de Ascenso 2026.

Envigado FC recibe este martes en el Polideportivo Sur a Boca Juniors de Cali desde las 3:30 p. m., con la obligación inquebrantable de ganar para mantener intactas las opciones matemáticas de llegar a la final del Torneo de Ascenso. El cuadro antioqueño, que ostenta el título de campeón del primer semestre, ocupa actualmente la segunda casilla de la tabla de posiciones del cuadrangular A. Este grupo es liderado precisamente por el equipo del Valle del Cauca, con siete puntos, mientras que Envigado y Unión mantienen cuatro unidades e Independiente Valle del Cauca cierra el grupo con dos.

Contexto deportivo y clasificación actual

Los dirigidos por el argentino Juan Manuel López vienen de caer 1-0 con Boca Juniors en territorio vallecaucano y necesitan los tres puntos para asegurar su clasificación directa. La matemática deportiva exige la victoria absoluta porque cualquier otro resultado eliminaría al equipo naranja de la zona de clasificación inmediata a la gran final. La presión sobre el plantel y la directiva es máxima en este encuentro definitorio que se jugará en el estadio local.

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El panorama en el cuadrangular B muestra una competencia estrecha donde Quindío lidera con seis puntos, seguido de Tigres con cinco, Real Cartagena suma cuatro y Real Cundinamarca acumula un solo punto. Este miércoles, Real Cartagena visita a Real Cundinamarca y Deportes Quindío recibe a Tigres en el estadio Centenario de Armenia. Esta jornada determinará en gran medida la jerarquía de clasificación para el resto del cuadrangular.

Desafíos tácticos y bajas importantes

Para el duelo de este martes, el cuerpo técnico de Envigado no podrá contar con el experimentado Ángelo Rodríguez. Este jugador fue expulsado en la fecha anterior durante el encuentro contra Boca Juniors. La sanción se produjo cuando estaba en zona de calentamiento y vio la tarjeta roja por reclamarle al árbitro Andrés Rojas. Esta baja representa un golpe importante para la experiencia del mediocampo y la organización defensiva del equipo antioqueño.

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El técnico deberá reestructurar la alineación para compensar la ausencia de Rodríguez y enfrentar la ofensiva del equipo vallecaucano. La estrategia se centrará en mantener la solidez defensiva mientras busca abrir espacios para aprovechar las jugadas a contraataque. La concentración del plantel será fundamental para superar la desventaja numérica temporal y lograr el resultado positivo en el Polideportivo Sur.

Próximos compromisos y objetivos finales

Luego del duelo ante Boca, al cuadro paisa le restarán dos compromisos decisivos. Jugarán en casa ante Unión Magdalena en la siguiente fecha y cerrarán el cuadrangular como visitante ante Independiente Valle del Cauca. Estos últimos partidos definirán no solo la clasificación, sino también la posición final en la tabla para el desempate. La gestión de la intensidad física será clave para rendir al máximo en cada encuentro restante.

Es fundamental recordar que Envigado, como campeón del primer semestre, debe enfrentarse al campeón del segundo semestre para definir el primer equipo ascendido para la temporada 2027. El cuadro naranja es, además, segundo en la reclasificación general con 68 puntos, superado únicamente por Deportes Quindío que acumula 70 puntos. Esta diferencia de dos puntos hace que cada juego sea vital para asegurar el mejor posicionamiento en el torneo de repechaje. El objetivo final es garantizar el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.