Envigado FC pide apoyo en el Polideportivo Sur para asegurar el ascenso a Primera División

Envigado FC convoca a Antioquia para enfrentar a Unión Magdalena hoy a las 3:50 p. m. con la oportunidad de confirmar su retorno a la Categoría A.

El Envigado FC ha emitido un llamado oficial a toda la región de Antioquia para respaldar al equipo este domingo en un compromiso decisivo por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-II. El club, que busca consolidar su retorno a la máxima categoría del fútbol colombiano, enfrenta al Unión Magdalena a las 3:50 p. m. en el Polideportivo Sur, ubicado en Envigado.

Mecanismo de Ascenso y Situación en la Tabla

El Envigado FC se presenta como segundo clasificado en la tabla de reclasificación con 71 puntos, situándose a solo una unidad del líder, el Deportes Quindío, quien acumula 72 puntos. Si el equipo samario logra una victoria ante el Unión Magdalena, su ascenso a la Primera División quedaría matemáticamente asegurado. Este resultado dejaría irrecuperable la posición del Unión Magdalena, cuarto en la tabla con 65 puntos, y potenciaría el cruce del Deportes Quindío contra el Real Cartagena, tercero con 66 puntos, ya que uno de ellos bajaría en el acumulado total de 2026.

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El director técnico argentino Juan Manuel López dirige a un plantel que ya se adjudicó el torneo del primer semestre. Para asegurar el ascenso directo, el Envigado FC necesita mantenerse entre los dos primeros lugares de la tabla anual. En caso contrario, el equipo podría verse obligado a participar en un cuadrangular adicional para buscar el segundo cupo disponible, siempre que no finalice primero o segundo en la reclasificación y el ganador del segundo semestre tampoco occupe esos puestos.

Posiciones del Club y Convocatoria a la Afición

La directiva del Envigado FC publicó un manifiesto en su cuenta oficial de Instagram titulado "¡Antioquia! Para volver a Primera tenemos que estar todos", con el objetivo de movilizar a los simpatizantes hacia el estadio. El club argumenta que el Escudo no pertenece únicamente a un municipio, sino a las 125 municipalidades de Antioquia y a las montañas que han sido testigos del crecimiento de las instituciones deportivas en la región.

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El mensaje insta a que "se terminen las palabras y el destino espere de pie", invocando la unidad de familias, niños y héroes locales que han defendido al equipo durante años. La dirigencia destaca que el Envigado FC ha aportado talentos históricos que vibraron a nivel mundial y solicita a la afición que corra al lado del plantel para derribar cualquier barrera que impida la gloria del ascenso, recordando que el compromiso es vital para el orgullo de la Ciudad Señorial.

En el contexto de los cuadrangulares, el Envigado FC encabeza el Grupo A con siete puntos, empatando en la cima con el Boca Juniors de Cali, quien se enfrenta al Independiente Valle a las 2:00 p. m. Por su parte, el Unión Magdalena ocupa el tercer puesto en este grupo con cuatro puntos, sin victorias en la fase actual, lo que le obliga a buscar una victoria imperativa para mantener vivas sus opciones de clasificar a la final del semestre.

Impacto Regional y Proyecciones de la Jornada

>El partido tiene una proyección masiva debido a la trascendencia del encuentro para el futuro institucional del Envigado FC, que lleva un año en la Categoría B. La difusión de la convocatoria ha generado respuestas de apoyo en redes sociales, incluyendo mensajes de seguidores de otras instituciones antioqueñas que desean ver el regreso del equipo a la máxima división.

La transmisión oficial del duelo corre por cuenta de Win Sports, permitiendo el seguimiento nacional del evento. La estrategia del club se centra en llenar el Polideportivo Sur para generar un ambiente propicio que garantice la victoria necesaria y cierre el ciclo de espera por el regreso a la Primera División. El resultado de esta jornada, junto a los de otros cuadrangulares, definirá el panorama final para los equipos en lucha por la permanencia y el ascenso.

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Los aficionados y medios de comunicación esperan que el plantel samario aproveche la localía y el respaldo regional para asegurar el primer puesto en la reclasificación y evitar disputar rutas alternativas de clasificación. El Envigado FC tiene la oportunidad histórica de coronarse campeón del segundo semestre, lo que le permitiría el ascenso directo sin necesidad de definir posiciones en tablas acumuladas complementarias.