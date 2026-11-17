El EPA Cartagena oficializa la Feria de Negocios Verdes 2026 para el 24 de noviembre en La Serrezuela. Conoceta la agenda cultural, académica y los requisitos de registro para asistir sin costo.

El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena confirmó oficialmente que la Feria de Negocios Verdes 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre. La autoridad ambiental distrital organizó este encuentro institucional para visibilizar iniciativas empresariales con compromiso real y fomentar la economía circular.

Fechas, horarios y sede del evento

La autoridad ambiental del distrito fijó la fecha definitiva para la realización de esta jornada masiva de negocios sostenibles. El Centro Comercial La Serrezuela servirá como sede exclusiva para el desarrollo de todas las actividades programadas durante la jornada. El personal logístico del evento recibirá a los asistentes a partir de las 10 a. m. y mantendrá la atención continua al público hasta las 8 p. m.

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Programa académico y cultural

Los asistentes a la feria encontrarán una variada programación diseñada especialmente para públicos de todas las edades, incluyendo charlas con expertos. La entidad estructuró una sólida agenda académica que ofrecerá conversatorios sobre sostenibilidad y modelos innovadores de economía circular. Adicionalmente, el evento contará con una agenda cultural que acompañará las jornadas de aprendizaje e interacción comercial con música en vivo.

Exposición de negocios verdes sostenibles

La muestra comercial constituirá uno de los atractivos centrales durante las 10 horas de programación continua en el recinto del centro comercial. En este espacio, una numerosa cantidad de negocios verdes exhibirá sus productos y servicios innovadores ante la comunidad local y turística. Estas unidades productivas se destacan por apostarle decididamente al desarrollo sostenible, ofreciendo alternativas comerciales que reducen el impacto ambiental.

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Registro obligatorio y acceso gratuito

Las personas que tengan interés en participar y deseen obtener beneficios especiales durante el desarrollo de la jornada deberán cumplir un requisito muy sencillo. La entidad promotora estableció que los asistentes deben completar un proceso de registro previo a través de los canales digitales oficiales antes del día del evento. Quienes ejecuten la inscripción con anticipación accederán a las ventajas exclusivas que la organización preparó para esta edición.

Impacto económico y compromisos futuros

La autoridad ambiental busca impulsar la economía circular y fortalecer los emprendimientos sostenibles que operan en la capital de Bolívar. Mediante la ejecución de la Feria de Negocios Verdes 2026, el EPA Cartagena reafirma su compromiso institucional con la consolidación de negocios ambientalmente responsables. La entidad proyecta que este evento generará nuevas oportunidades comerciales y laborales para la región, promoviendo acciones concretas de conservación.