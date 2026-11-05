EPA Cartagena: Plan 2027 para Recuperación Ciénaga Virgen

El Establecimiento Público Ambiental anuncia acciones clave para 2027 en la Ciénaga de la Virgen, incluyendo rehabilitación del puente de compuertas.

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena ha confirmado que para el año 2027 continuará con la ejecución del Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de la Virgen, uno de los ecosistemas acuáticos más estratégicos y vulnerables de la región costeña colombiana. Esta entidad pública detalla que la continuidad de las labores de control, seguimiento y monitoreo ambiental en todas las afluentes bajo su jurisdicción será una prioridad absoluta para garantizar la sostenibilidad ecológica de la zona.

Intervención Crítica En La Bocana

Las autoridades ambientales han destacado que las acciones clave para el próximo ciclo se centrarán decisivamente en el sistema de La Bocana, un componente fundamental que facilita el proceso de recuperación integral del humedal. Entre las intervenciones físicas más importantes se encuentra la relimpia de la dársena de este sistema, una tarea indispensable para remover los sedimentos acumulados que obstruyen el flujo natural del agua.

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Simultáneamente, se adelantará el proyecto de rehabilitación del puente de las compuertas, una infraestructura vital que regula el intercambio hídrico necesario entre la ciénaga y el mar Caribe. Este mecanismo de control es esencial para garantizar el equilibrio ecológico del ecosistema, ya que permite la renovación de las aguas salobres que mantienen la vida marina y la vegetación de manglar propia de la zona húmeda.

Monitoreo Técnico y Fortalecimiento Institucional

Mauricio Rodríguez, director del EPA, ha proporcionado un desglose detallado sobre los avances técnicos que han permitido optimizar la gestión ambiental en el área. Se ha logrado un avance significativo en el fortalecimiento del laboratorio de calidad ambiental ubicado en La Bocana, el cual actualmente tiene en marcha un sistema robusto de medición que abarca 15 parámetros físico-químicos específicos para el monitoreo continuo de la salud del agua.

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Debido a estos avances en la capacidad técnica local, el próximo año se seguirá trabajando intensivamente en la operatividad total de dicho laboratorio y en su certificación oficial. Esta institucionalización de los procesos de medición asegura que los datos obtenidos sean precisos, confiables y estén estandarizados bajo las normas nacionales vigentes para la protección de cuencas hidrográficas.

Cobertura Geográfica y Mesa Técnica

El EPA ha enfatizado que la Ciénaga de la Virgen no es un cuerpo de agua aislado dentro de Cartagena, sino una vasta cuenca hidrográfica que abarca también a otros municipios importantes del departamento de Bolívar. Para gestionar esta complejidad geográfica, existe una mesa técnica coordinada de manera rigurosa a través de la Secretaría de Planeación, la cual sirve como el espacio de diálogo y planificación conjunta.

En esta mesa participan activamente todas las autoridades ambientales que tienen jurisdicción directa en el tema, garantizando así una gobernanza coordinada y sin duplicidades de funciones. Esta estructura interinstitucional es vital para abordar los desafíos transfronterizos que afectan la calidad del agua y la preservación de la biodiversidad en toda la extensión de la cuenca compartida.

Impacto Ecológico y Educación Comunitaria

Los resultados concretos de la gestión ambiental reciente incluyen la retirada de 150 metros cúbicos de residuos sólidos y la intervención en 1.500 metros cuadrados de manglar, acciones que se han realizado especialmente en el sector aledaño a la vía Perimetral y en la zona cercana a la Institución Educativa Jorge Artel. El funcionario ha indicado que se está realizando un monitoreo permanente a los canales interiores que drenan directamente hacia la Ciénaga de la Virgen.

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Trabajando conjuntamente con la Guardia Ambiental, se llevan a cabo actividades integrales de control, vigilancia estricta y educación ambiental, realizando campañas permanentes en toda esta zona estratégica. Durante el cuatrienio en curso, se han realizado 17 campañas ambientales enfocadas principalmente en comunidades e instituciones educativas de El Pozón y Olaya Herrera, destacando que cinco de estas actividades se adelantaron específicamente durante el año 2026.

Proyecciones Para El Próximo Año

Con miras al año 2027, la meta establecida por la entidad es implementar tres campañas adicionales con un enfoque claro en promover la educación ambiental y fomentar la participación ciudadana activa. El objetivo final es lograr vincular de manera efectiva a los habitantes de los sectores aledaños en el cuidado y la protección activa de la Ciénaga de la Virgen.

Esta estrategia de inclusión social busca transformar la percepción de la comunidad local, pasando de la indiferencia a la corresponsabilidad en la preservación del ecosistema. Al mantener la presencia constante de la Guardia Ambiental y las campañas educativas, se espera reducir la contaminación y asegurar la salud a largo plazo de uno de los pulmones ecológicos más importantes de la ciudad de Cartagena.