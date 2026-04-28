Épica en París: El PSG y el Bayern protagonizan un festival de goles en Champions League

El PSG venció al Bayern Múnich 5-4 en un partido histórico de la Champions League, lleno de récords y emociones. La eliminatoria queda abierta para el partido de vuelta en Alemania.

Algunos partidos se juegan, otros quedan grabados en la memoria colectiva para siempre. La noche vivida en el Parque de los Príncipes trascendió la mera instancia de semifinal; fue una exhibición futbolística inolvidable, un espectáculo que desafía la repetición.

El Paris Saint-Germain (PSG) superó al Bayern Múnich con un marcador de 5-4 en un encuentro que pulverizó registros históricos y dejó una impresión indeleble: el fútbol alcanzó nuevas cotas de excelencia en la UEFA Champions League. El resultado, un ajustado 5-4, no es simplemente una cifra, sino un punto de inflexión.

Por primera vez en la historia de las semifinales de la Champions League, se presenció una avalancha de nueve goles en un solo partido, superando la marca anterior de siete, que se había logrado en cuatro ocasiones previas. Además, la pena máxima convertida por Ousmane Dembélé antes del descanso consagró este duelo como la primera semifinal con cinco goles en la primera mitad, un hito sin precedentes.

Este enfrentamiento se quedó a tan solo un gol del récord absoluto de anotaciones en una eliminatoria, que aún ostenta el contundente 8-2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona en el año 2020. Dentro de la temporada actual, solo el encuentro entre el Barcelona y el Newcastle, que finalizó con un marcador de 7-2 en la fase de octavos de final, había registrado un número similar de goles.

El Bayern Múnich tomó la delantera gracias a Harry Kane, quien abrió el marcador al minuto 17 y elevó su cuenta a 13 goles en la competición, acercándose a tan solo dos del máximo artillero, Kylian Mbappé. Sin embargo, el PSG respondió con una demostración de poderío ofensivo.

Khvicha Kvaratskhelia emergió como una de las figuras más destacadas del encuentro, anotando un doblete, convirtiéndose en el máximo goleador de la fase eliminatoria y alcanzando los 10 goles en la temporada, igualando el récord histórico del club que Zlatan Ibrahimović había establecido durante la campaña 2013/14. El partido fue un torbellino de emociones: un intercambio constante de ataques, un dominio alterno del juego y una intensidad pocas veces vista en el campo.

El PSG pasó de estar en desventaja por 0-1 a tomar la delantera con un contundente 5-2, pero el Bayern Múnich reaccionó con determinación y redujo la diferencia, estableciendo el marcador final en 5-4, manteniendo así la eliminatoria abierta. El espectáculo parisino no se explica únicamente con emociones, sino también con datos estadísticos: es uno de los pocos partidos en la historia de la Champions League con nueve goles, y solo cuatro encuentros han superado esa cifra, destacando el 8-4 entre el Borussia Dortmund y el Legia Warszawa, que registró un total de 12 goles.

El PSG alcanzó su victoria número 100 en la Champions League, convirtiéndose en el primer club francés en lograr este hito. En la tabla de goleadores de la temporada, el PSG suma 43 goles y el Bayern Múnich 42, ambos equipos a tan solo tres goles del récord histórico del Barcelona, que marcó 45 goles en la temporada 1999/2000.

La serie aún tiene el potencial de seguir haciendo historia: solo faltan cuatro goles en el partido de vuelta para igualar el récord de anotaciones en una eliminatoria completa. El encuentro también fue una batalla táctica entre los entrenadores Luis Enrique y Vincent Kompany. El Bayern Múnich dominó gran parte del juego, pero el PSG demostró ser más efectivo en la finalización de las jugadas.

No obstante, haber permitido que el rival reduzca una ventaja de tres goles genera incertidumbre en el equipo francés. La atmósfera en el Parque de los Príncipes fue electrizante desde el primer minuto. La intensidad, el constante ir y venir del balón y la calidad individual de jugadores como Kvaratskhelia, Dembélé, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz elevaron el espectáculo a un nivel superior.

El 5-4 deja la eliminatoria completamente abierta para el partido de vuelta en el Allianz Arena. Lo que se vivió en París fue un preludio de otra posible noche histórica. Porque si algo quedó claro, es que esta no es una semifinal cualquiera: es la semifinal de los récords. Y aún falta por escribirse el capítulo final.

La capacidad de reacción del Bayern, a pesar de conceder cinco goles, es un factor que no se puede subestimar. El Allianz Arena será un escenario crucial para definir el destino de ambos equipos. La estrategia de Luis Enrique para controlar el juego en territorio alemán y la capacidad de Kompany para explotar las debilidades del PSG serán determinantes. La afición bávara, conocida por su fervor, jugará un papel importante en el apoyo a su equipo.

Este enfrentamiento promete ser una de las semifinales más emocionantes y recordadas en la historia de la Champions League, un verdadero espectáculo para los amantes del fútbol





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