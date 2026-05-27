Epidemia de ébola en la RDC supera los 200 fallecidos y genera alerta de expansión regional

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado 204 muertes, según el Ministerio de Salud, y organismos regionales advierten sobre el riesgo de propagación a varios países vecinos, mientras la falta de vacuna y tratamiento especifico dificulta la respuesta sanitaria.

La República Democrática del Congo (RDC) confirma que el brote de ébola que ha cobrado vida en el país ha superado la cifra de 200 fallecimientos, según el último informe del Ministerio de Salud .

Hasta la fecha se contabilizan 204 muertes en tres provincias de la zona central de África, un aumento significativo respecto al reporte anterior de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indicaba 177 muertes entre 750 casos sospechosos. Este incremento ha reavivado la preocupación de los organismos sanitarios regionales, que advierten sobre la posibilidad de que el virus se propague a otros Estados del continente.

La crisis sanitaria se ha convertido en la vigésima‑séptima epidemia de ébola registrada en la RDC, lo que la sitúa entre los episodios más graves de la historia reciente del país. Durante una conferencia de prensa el presidente del Centro Africano de Control de Enfermedades (Africa CDC), Jean Kaseya, subrayó la amenaza de expansión a naciones vecinas como Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Angola, República Centroafricana y Zambia.

Aunque no se han detectado casos confirmados fuera de la RDC, la proximidad geográfica y los flujos migratorios aumentan el riesgo de contagio. Kaseya resaltó la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y de aplicar medidas de contención estrictas, ya que la falta de una vacuna y de un tratamiento específico para la cepa Bundibugyo, identificada como la responsable del brote actual, limita las opciones terapéuticas.

En ausencia de estos recursos, las autoridades se apoyan en protocolos de barrera que incluyen el aislamiento de pacientes, la protección del personal sanitario y la educación comunitaria para reducir el contacto con fuentes potenciales de transmisión. La evolución del brote plantea serios retos al sistema de salud congoleño y a la comunidad internacional.

La letalidad del virus, que provoca una fiebre hemorrágica mortal, sigue siendo alta, aunque su capacidad de contagio es menor que la de enfermedades como el COVID‑19 o el sarampión. Sin embargo, la rapidez con la que se detectan y se aíslan los casos sospechosos es crucial para evitar la formación de nuevos focos.

Los organismos de salud africanos han emitido alertas y recomiendan la implementación de vigilancia intensiva en fronteras y rutas de transporte, así como la distribución de kits de diagnóstico rápido. La situación actual destaca la importancia de la cooperación entre países y agencias internacionales para contener la propagación del ébola y proteger a poblaciones vulnerables en toda la región





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