Epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se extiende rápidamente

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se está extendiendo rápidamente, afectando a 29 de las 104 zonas de salud de las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se está extendiendo rápidamente, afectando a 29 de las 104 zonas de salud de las provincias de Ituri , Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La tasa de letalidad alcanza el 21% y se han registrado 35 altas acumuladas en los centros de tratamiento médico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo en África subsahariana es alto y el riesgo global es bajo. La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. Se han detectado 19 contagios en Uganda, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos. La OMS recomienda lavar regularmente las manos, aceptar la toma de temperatura y respetar las medidas de prevención para proteger a las familias y a las comunidades.

La OMS declaró el 17 de mayo el brote como 'emergencia de salud pública de importancia internacional'. La OMS considera que la tasa de letalidad de la cepa de Bundibugyo oscila entre el 30% y el 50% y que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico para esta cepa. La OMS está trabajando para reforzar la respuesta y interrumpir las cadenas de transmisión





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