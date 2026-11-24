Empresas Públicas de Medellín reporta que los tres embalses del Valle de Aburrá no alcanzaron sus objetivos de ahorro de agua el lunes 23, aunque no hay cortes este fin de semana.

Empresas Públicas de Medellín ( EPM) ha emitido una advertencia urgente a la población del Valle de Aburrá tras confirmar que ninguno de los tres principales embalses alcanzó las metas de ahorro de agua establecidas para el lunes 23 de noviembre. Esta situación resalta una brecha significativa en la eficiencia del consumo doméstico y comercial, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las reservas hídricas ante la persistencia de fenómenos climáticos adversos.

Cifrias de ahorro insuficientes en los tres sistemas

La entidad operativa detalló que el sistema de captación Piedras Blancas registró un ahorro promedio de solo 27 litros por hogar, situándose muy por debajo de su meta diaria de 92 litros. Este rendimiento representa un cumplimiento del 29,3 % del objetivo, lo que implica que faltaron ahorrar 65 litros por hogar para alcanzar la cifra esperada. Este embalse es crítico para la supervivencia de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria en la ciudad de Medellín.

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Por su parte, el embalse La Fe, que abastece a los municipios de La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, también mostró un desempeño deficiente. El sistema logró un ahorro de 21 litros por hogar contra una meta de 70 litros, logrando apenas el 30 % de cumplimiento y dejando una deuda de 49 litros ahorrados por cada hogar en su zona de influencia.

La situación fue aún más crítica en el embalse Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín. Con un ahorro de apenas 13 litros por hogar frente a la meta de 70 litros, este sistema alcanzó el porcentaje más bajo de los tres, con un 18,6 % de cumplimiento efectivo. Esto significa que la comunidad de estas zonas necesitó ahorrar 57 litros más por hogar para cumplir con los objetivos de sostenibilidad hídrica.

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Contexto del fenómeno El Niño y planificación de servicios

A pesar de los bajos indicadores de ahorro, EPM confirmó que durante la semana siguiente no existen programadas interrupciones en el servicio de acueducto asociadas específicamente al fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, la empresa insiste en que la ausencia de cortes inmediatos no debe generar una falsa sensación de seguridad ni relajar los hábitos de consumo. El mensaje institucional es claro: cualquier aumento en el uso diario del líquido pone en riesgo el esfuerzo colectivo y podría forzar la implementación de medidas adicionales restrictivas en el futuro.

Es fundamental distinguir entre las mediciones puntuales del lunes 23 de noviembre y el promedio del periodo visualizado en las gráficas de seguimiento. Mientras que los datos del 23 reflejan 27, 21 y 13 litros ahorrados en cada sistema respectivamente, el promedio acumulado entre el 16 y el 23 de noviembre mostró 35 litros en Piedras Blancas, y 27 litros tanto en La Fe como en Riogrande II. Ninguna de estas cifras representa el porcentaje de llenado físico de los embalses, sino exclusivamente el volumen de agua no consumado por hogar en comparación con el presupuesto asignado.

Impacto en la continuidad del servicio y responsabilidad ciudadana

La brecha entre el consumo real y las metas de ahorro representa un desafío operativo y social para EPM. La entidad reafirma que el compromiso de la comunidad es el factor determinante para proteger las reservas naturales y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. Si los hábitos de consumo no mejoran drásticamente, la entidad advierte que podrían ser necesarias medidas de emergencia para salvaguardar el suministro en los municipios dependientes de estos tres grandes reservorios.

Los ciudadanos de las comunas y municipios listados deben mantener en el día a día las prácticas eficientes de reducción de consumo. La protección de las reservas de los embalses es una responsabilidad compartida entre la empresa operativa y los más de un millón de habitantes que dependen de estos sistemas. La urgencia de cambiar los hábitos ahora se presenta como la única vía para evitar restricciones más severas que afecten la calidad de vida y las actividades económicas de la región.