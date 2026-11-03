EPM anuncia cese del racionamiento de agua en Medellín por recuperación de embalses

Empresas Públicas de Medellín (EPM) suspende los cortes de agua en seis comunas tras la mejora en los niveles de los embalses La Fe, Piedras Blancas y Río Grande 2.

La entidad prestadora de servicios públicos de Medellín, Empresas Públicas de Medellín ( EPM), ha confirmado que se suspenden las interrupciones programadas del suministro de agua para la semana que inicia el martes, inmediatamente después del día festivo dedicado a los fieles difuntos. Esta decisión responde a la evidente mejoría en el nivel de llenado de los principales embalses que abastecen a la capital antioqueña, permitiendo garantizar el flujo normal del líquido vital sin restricciones en las zonas afectadas.

Recuperación de las fuentes hídricas y cifras del embalse

El gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilchez, explicó que la decisión de suspender el racionamiento se basa en el comportamiento positivo de las precipitaciones registradas en las cuencas y en la continua colaboración de la comunidad para reducir el consumo. Las cifras actuales reflejan un estado óptimo en los reservorios estratégicos, con el embalse La Fe alcanzando aproximadamente el 98 por ciento de su capacidad total, lo que representa un nivel de seguridad muy alto para la prestación del servicio.

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De manera complementaria, el embalse Piedras Blancas registra un 90 por ciento de llenado, mientras que el embalse Río Grande 2 supera el 80 por ciento de su capacidad operativa. Estos indicadores cuantitativos permiten a la empresa asegurar que la continuidad del servicio se mantiene sin necesidad de implementar medidas restrictivas adicionales durante la semana en curso, tal como se había anticipado en los anuncios oficiales realizados al inicio de la jornada.

Historial del racionamiento y comunas afectadas

La suspensión de la medida pone fin a un periodo de restricciones escalonadas y nocturnas que se venían aplicando día por medio, afectando a poco más de 109.000 usuarios, lo que equivale a aproximadamente 300.000 personas. Estas interrupciones se implementaron inicialmente para enfrentar las dificultades de abastecimiento derivadas del fenómeno climático El Niño, el cual había comenzado a impactar el sistema hídrico desde el pasado 31 de agosto, generando una crisis que requirió intervención inmediata de las autoridades.

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Los sectores que ahora recuperan el servicio continuo corresponden a barrios ubicados en seis comunas específicas de la ciudad: la Comuna 1 (Popular), la Comuna 3 (Manrique), la Comuna 4 (Aranjuez), la Comuna 8 (Villa Hermosa), la Comuna 9 (Buenos Aires) y la zona alta de la Comuna 10 (la Candelaria), situada en el centro de la urbe. Durante el tiempo que duró la medida, los habitantes de estas áreas debieron adaptarse a una rutina de ahorro estricta, coordinada en conjunto con la Alcaldía de Medellín.

Advertencias sobre El Niño y recomendaciones de ahorro

No obstante la buena noticia, Santiago Wilchez advirtió que la situación no ha terminado, ya que las épocas más críticas del fenómeno El Niño están por llegar, lo que podría alterar nuevamente el balance hídrico. La empresa indicó que continuará anunciando la intensidad de las futuras medidas de contingencia dependiendo de cómo evolucione la situación climática, manteniendo la alerta activa ante la posibilidad de volver a implementar racionamientos si las lluvias disminuyen.

Ante este escenario de incertidumbre, se insiste en la necesidad crítica de mejorar los hábitos de consumo mediante ajustes sencillos pero efectivos en la rutina diaria. Se recomienda encarecidamente no utilizar mangueras para regar plantas ni para lavar vehículos, bicicletas o motocicletas, optando por recipientes que permitan controlar el caudal. En el interior de los hogares, se sugiere reutilizar el agua del último enjuague de la lavadora para limpiar pisos, optimizando así cada gota disponible.

Adicionalmente, se instan los ciudadanos a emplear un vaso de agua para enjuagarse los dientes en lugar de dejar la llave abierta durante el cepillado, y a reducir el tiempo de enjuague corporal durante la ducha a solo tres minutos. Estas acciones individuales, sumadas al pronóstico meteorológico favorable actual, son fundamentales para preservar los niveles actuales de los embalses y asegurar la sostenibilidad del servicio público para toda la población antioqueña a largo plazo.