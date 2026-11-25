EPM reemplazará a Enel en la gestión del alumbrado de Bogotá. La empresa antioqueña modernizará el sistema con tecnología LED y telegestión, asegurando tarifas competitivas y tiempos de reparación reducidos a 24 horas para la capital colombiana.

La Empresa de Energía de Medellín, EPM, se consolidará como el nuevo operador del servicio de alumbrado público en Bogotá. Esta decisión oficial cierra un largo proceso de selección tras descartar la permanencia de Enel, empresa que gestionó el suministro durante casi tres décadas. La transición marca un cambio estructural en la infraestructura urbana de la capital colombiana y establece nuevas metas de modernización tecnológica para los próximos años.

Fracaso de la alianza con Grupo Energía Bogotá

La exclusión de Enel del nuevo contrato obedeció principalmente a la imposibilidad de formar una alianza estratégica con el Grupo Energía Bogotá, GEB. Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB, detalló que su organización trabajó durante dos años en la preparación del proceso de selección. Sin embargo, sentencias recientes del Consejo de Estado impidieron que la empresa se presentara de manera individual debido a requisitos estrictos de experiencia demostrable.

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La jurisprudencia actual exige que quien preste un servicio mediante convenio interadministrativo ejecute la mayor parte del contrato. Este requisito busca evitar que se utilicen figuras legales para eludir procesos de licitación pública. Por ello, la fórmula viable requería crear una sociedad por acciones con participación mayoritaria de GEB. La estructura propuesta destinaba el 60 por ciento de las acciones al grupo local y el 40 por ciento restante a Enel.

Ortega explicó que GEB carecía de experiencia local reciente en este rubro específico, ya que desde 1996 el servicio estaba asignado a Enel. Ante esta limitante, la única opción era sumar la experiencia operativa de la multinacional. Aunque las conversaciones con la matriz italiana avanzaron, la decisión corporativa final de Enel no permitiría la participación en la nueva sociedad. Esto dejó fuera a los actores que buscaban mantener la continuidad operativa bajo la misma estructura accionarial anterior.

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Factores políticos y relaciones institucionales

El directivo de GEB identificó dos factores clave que influyeron en la negativa de Enel para mantenerse como socia minoritaria. Uno de estos elementos fue la proximidad de las elecciones locales programadas para octubre del próximo año. El contexto político complejo generó un escenario de incertidumbre para las decisiones de inversión a largo plazo.

El segundo factor fue el historial de relaciones entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, y Enel. Ortega afirmó que la relación institucional se caracterizaba por ser poco sana y llena de fricciones recurrentes. Estas dinámicas dificultaron la construcción de un marco de confianza necesario para la renovación del contrato. La Uaesp priorizó un cambio operativo que permitiera disolver las tensiones contractuales previas.

Armando Ojeda Acosta, director de la Uaesp, confirmó que el GEB informó sobre sus intenciones de constituir una nueva empresa conjunta con Enel. Las conversaciones llegaron a un punto avanzado hasta que una decisión interna de la multinacional llevó al desistimiento. La empresa italiana declinó formalmente la posibilidad de presentar una oferta directa. Esta retirada inmediata abrió la puerta para evaluar otras propuestas disponibles en el mercado local e internacional.

Propuesta técnica de EPM y mejoras operativas

Con la salida de Enel del proceso, la Uaesp evaluó las propuestas presentadas por Emcali, K-Yena y EPM. La empresa antioqueña fue seleccionada por ofrecer las mejores condiciones en suministro, operación y tarifas. Juan Ricardo Ortega destacó que EPM presentó precios de energía razonables que abaratarán el costo del servicio para la ciudad. La Uaesp determinó que esta era la única salida seria y factible para modernizar el sistema de alumbrado.

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Los dos contratos firmados por el Distrito con EPM tienen un valor total de dos mil veinte billones de pesos. Estos acuerdos comenzarán a regir el primero de diciembre y establecerán estándares de servicio más rigurosos. Un cambio significativo respecto a la operación anterior es el tiempo de respuesta ante fallas técnicas. Actualmente, la atención de una falla puede tardar alrededor de cinco días hábiles.

Bajo el nuevo esquema operativo con EPM, el plazo máximo para reparar una falla se reducirá a 24 horas. Esto implica la implementación de cuadrillas especializadas en las calles con capacidad de intervención inmediata. Armando Ojeda Acosta señaló que estas mejoras son significativas para la calidad de vida de los bogotanos. La rapidez en la atención de averías garantiza una iluminación pública más constante y confiable durante todo el ciclo nocturno.

Plan de inversión en tecnología LED y telegestión

El contrato obliga a EPM a presentar un plan de inversión detallado, el cual será aprobado y vigilado por la Uaesp. La prioridad inmediata es la modernización del parque de luminarias existente en la capital. De las 366.410 unidades totales en Bogotá, aún faltan por cambiar más de 100.000 luminarias. Durante los dos primeros años de vigencia del contrato, se instalará tecnología LED en la totalidad de estos puntos.

Además del cambio de hardware, se implementará un sistema avanzado de control remoto. En la próxima década, se instalarán más de 100.000 nodos de telegestión. Esta tecnología permitirá monitorear el estado de cada farola en tiempo real desde un centro de control. La digitalización del servicio reduce costos operativos a largo plazo y optimiza el consumo energético. La transición tecnológica completa representa una inversión masiva en infraestructura inteligente para la ciudad.