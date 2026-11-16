EPM confirma semana sin cortes en Piedras Blancas y alerta por El Niño

EPM asegura que Piedras Blancas mantendrá servicio del 16 al 22 de noviembre, pero los ahorros en los tres sistemas siguen por debajo de las metas para afrontar El Niño.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Medellín ( EPM) confirmó el lunes que los sectores abastecidos por el embalse Piedras Blancas continuarán recibiendo el servicio sin interrupciones programadas durante la semana comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre. Esta decisión se basa en el análisis detallado de los niveles actuales de almacenamiento en los embalses y en el seguimiento continuo al estado del sistema hídrico regional.

Aunque el suministro mantiene su normalidad, la entidad pública emitió un llamado urgente a la población para que mantenga y profundice los esfuerzos de ahorro de agua. La empresa advirtió que, si los hábitos de consumo no mejoran significativamente, aumentaría la probabilidad de implementar cortes programados en el futuro, especialmente de cara a los meses más críticos de la temporada de El Niño, que se extiende entre diciembre y marzo.

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Resumen de Ahorros por Sistema Hídrico

El reporte diario de la EPM destaca que el ahorro de agua registrado el domingo mostró una mejora en los tres principales sistemas de abastecimiento, aunque las cifras siguen quedándose cortas respecto a las metas establecidas por la empresa. En el sistema Piedras Blancas, el ahorro ascendió a 73 litros por hogar, lo que representa un incremento de 29 litros en comparación con los 44 litros registrados el sábado anterior.

Sin embargo, este resultado se encuentra 19 litros por debajo de la meta diaria de 92 litros para este sistema. Piedras Blancas es fundamental para abastecer las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, ubicadas en Medellín. A pesar de la brecha con la meta, este sistema registró el mayor ahorro diario por hogar y el mayor incremento frente al día anterior entre los tres balances.

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Desempeño de Los Sistemas La Fe y Riogrande II

En el sistema La Fe, que suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, el ahorro mejoró a 46 litros por hogar. Esta cifra supera en 18 litros a los 20 litros del sábado anterior, pero aún deja una diferencia pendiente de 24 litros para alcanzar la meta de 70 litros diarios. La gráfica de evolución diaria de la EPM muestra esta recuperación tras varios días con resultados menores.

Por su parte, el sistema Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y la zona occidental y noroccidental de Medellín, registró un ahorro de 52 litros por hogar. Este balance implica un aumento de 18 litros frente a los 34 litros del sábado, pero permanece 18 litros por debajo de su objetivo de 70 litros. El reporte confirma una tendencia positiva en los tres frentes, pero insuficiente para asegurar la reserva a largo plazo.

Claridad sobre Métricas y Promedios Semanales

La EPM realizó una distinción importante entre las mediciones del día domingo y los promedios semanales presentados en sus gráficos. Para el periodo del 8 al 15 de noviembre, los promedios diarios por hogar o local fueron de 48 litros en Piedras Blancas, 25 litros en La Fe y 32 litros en Riogrande II. Es crucial aclarar que estas cifras representan litros ahorrados y no el porcentaje de llenado de los embalses.

Ninguno de los promedios o balances diarios alcanzó los objetivos de 92 y 70 litros respectivamente. La entidad insiste en que la protección del esfuerzo colectivo es vital. El mensaje oficial indica que, de no cambiar los hábitos de consumo, podrían ser necesarias medidas adicionales para proteger el servicio, ya que la continuidad actual no es una garantía absoluta frente a eventos operativos o climáticos imprevistos.