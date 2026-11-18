El alcalde Federico Gutiérrez anuncia que EPM lanzará una nueva división para centros de datos usando su red de fibra, sin privatizarse.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente que Empresas Públicas de Medellín (EPM) implementará una nueva unidad de negocio especializada en centros de datos y conectividad. Esta estrategia empresarial busca aprovechar la infraestructura tecnológica existente de la entidad para atender la creciente demanda del sector de inteligencia artificial.

Nueva estrategia de negocio en centros de datos

EPM utilizará su extensa red de fibra óptica, actualmente tendida hasta todas las centrales y subestaciones de la empresa, para ofrecer servicios de red neutra. El objetivo es llevar conectividad de alta capacidad a municipios de Antioquia, posicionándose en un mercado global de alto crecimiento. La entidad aclaró que no retornará al sector de las telecomunicaciones masivas, un negocio del cual se desligó mediante la venta de su participación en UNE.

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Esta nueva división se enmarca en la gestión de los recursos obtenidos por la venta de acciones de Tigo-UNE a Millicom. La operación se cerró el 29 de enero de 2026, con una transacción valorada en cerca de $2,1 billones. Tras el pago de impuestos correspondientes, la administración distrital recibió $1,83 billones netos. Estos fondos se destinaron a cuatro focos estratégicos: crecimiento e innovación, economía circular y medio ambiente, educación, y conectividad.

Inversión en energía y generación hidroeléctrica

El alcalde reiteró que EPM continuará siendo una empresa 100 % pública mientras él ostente el cargo de alcalde y presidente de la junta directiva. Esta afirmación busca desvirtuar cualquier especulación sobre una posible privatización o venta de la entidad a capitales privados. La apuesta por los centros de datos está directamente vinculada con la expansión de la capacidad hidroeléctrica.

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La hidroeléctrica Santo Domingo podría lograr su cierre financiero mediante la venta de parte de su energía generada a centros de datos de inteligencia artificial. Este acuerdo se realizaría a un precio superior al precio de bolsa vigente para el consumo local. Gutiérrez destacó que esta práctica es un negocio estratégico para garantizar ingresos adicionales que sostengan la operación pública.

Distribución de recursos y impacto territorial

Los $1,83 billones recibidos por la ciudad se distribuyeron de la siguiente manera. El 40,8 % se asignó para consolidar el fondo Ventures EPM, financiar parcialmente la hidroeléctrica Santo Domingo y desarrollar FutuMed, un espacio de experimentación en inteligencia artificial, ciencia y tecnología.

El 30,8 % de los recursos fue destinado a la planta de biometano en el relleno sanitario La Pradera, una estación de transferencia de residuos y la desintegración vehicular, entre otros proyectos de economía circular. Este componente busca mejorar la gestión de residuos y generar energía limpia a partir de fuentes no convencionales.

El 24,6 % se destinó al fondo Medellín Cree En Vos, Salir Adelante, administrado por Sapiencia. Este fondo contempla 3.800 cupos universitarios iniciales, aunque su desembolso depende de la aprobación de un proyecto de acuerdo radicada ante el Concejo de Medellín. La infraestructura de fibra óptica, con el 3,8 % restante, se enfoca en la red neutra hacia los municipios antioqueños.

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Impacto en infraestructura social y conectividad

La expansión de la red de fibra óptica hasta las subestaciones permitirá conectar clínicas, hospitales y estaciones de Policía en los municipios de Antioquia. Esta iniciativa tiene un fuerte componente social, ya que mejorará la calidad de vida de la ciudadanía al garantizar acceso a servicios esenciales.

Actualmente, la nueva unidad de negocio no cuenta con fechas concretas ni cifras de inversión específicas. El anuncio sirve como una directriz estratégica para capturar valor de la energía excedente y la infraestructura tecnológica. La entidad mantendrá su carácter público para asegurar que las utilidades sigan transfiriéndose al Distrito y financien el bienestar de la población.