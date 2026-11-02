EPM denuncia extorsión de $5.000 millones por FARC y Clan del Golfo

Empresas Públicas de Medellín reporta extorsiones de $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones por parte del Frente 36 y el Clan del Golfo para operar infraestructura clave.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha revelado la magnitud de la presión criminal sobre la infraestructura crítica de Antioquia, exponiendo un esquema de extorsión masiva dirigido hacia sus operaciones estratégicas. El informe, presentado ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, detalla cómo grupos armados al margen de la ley han impuesto cuotas financieras obligatorias a cambio de permitir el funcionamiento de servicios esenciales.

Monto Extorsión EPM Y Hidroituango

La empresa de servicios públicos denuncia pagos mensuales de $500 millones de pesos destinados exclusivamente a mantener operativos sus sistemas vitales. Además, se exige una cuota de entrada inicial de $5.000 millones, una cifra que demuestra la escala industrializada del crimen organizado en la región. Estas intimidaciones económicas tienen como objetivo principal asegurar el flujo continuo de energía eléctrica y servicios de transporte urbano en el Valle de Aburrá.

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Las amenazas comenzaron en agosto de 2025 y se han extendido consistentemente hasta principios de 2026, creando un ciclo de violencia institucionalizada. Los grupos delictivos utilizan estas demandas financieras como una herramienta de control territorial y generación de ingresos para sostener sus estructuras armadas. La vulnerabilidad de la infraestructura se ha convertido en un blanco prioritario para estos actores ilegales.

Presión Frente 36 Y Clon Del Golfo

El Frente 36 de las FARC y el Clan del Golfo son los principales actores responsables de esta ola de intimidación contra los trabajadores de EPM. Según el documento oficial, estas estructuras armadas exigen permisos escritos para realizar cualquier actividad operativa y tienen la potestad de retener o expulsar cuadrillas de trabajo a su exclusivo arbitrio. Esta dinámica ha paralizado parcialmente las operaciones en el emblemático proyecto Hidroituango mediante ataques directos.

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La senadora y el congresista Simón Molina han identificado estos actos como una clara declaración de guerra contra el Estado colombiano. El senador especificó que el Clan del Golfo no solo busca recursos económicos, sino que también busca consolidar su poder imponiendo un peaje ilegal sobre la energía nacional. La minería ilegal y otras actividades criminales amenazan directamente la infraestructura de los proyectos Porce II y Porce III mediante la excavación indiscriminada y el desvío de ríos.

Afectación Metro Y Granizal

El sistema de transporte Metro de Medellín también ha sido blanco de amenazas específicas por parte del Frente 36, lo que pone en riesgo la movilidad diaria de miles de ciudadanos. Paralelamente, en el asentamiento irregular de Granizal en el oriente de Medellín, estructuras criminales extorsionan a la población revendiendo agua potable y saboteando las operaciones de suministro. Estas acciones afectan conjuntamente los servicios gestionados por EPM y la Alcaldía de Medellín.

La escalada violenta incluye incidentes letales y sabotajes técnicos de gran impacto. El grupo armado instaló cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, resultando en la muerte de un sargento y heridas para un soldado del Ejército colombiano. Además, atentaron contra tres torres de transmisión en Medellín y Bello en septiembre del año pasado, evidenciando la capacidad operativa y la intencionalidad destructiva de los grupos.

Impacto Operativo Y Próximos Pasos

Como respuesta al nivel de riesgo extremo, EPM ha visto la necesidad de restringir el ingreso de personal a sectores rurales de Briceño y a al menos 17 veredas de la zona. La seguridad del personal humano ha sido comprometida seriamente, obligando a la empresa a coordinar sus medidas de protección con el Gaula, la Fiscalía y el CTI. En marzo de 2026, se denunciaron nuevos sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango, marcando una nueva fase de vigilancia hostil.

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El senador Simón Molina ha instado al Gobierno Nacional a desatar toda la fuerza del Estado para desmantelar al Clan del Golfo y recuperar el Bajo Cauca. La posición es que cualquier ataque contra la infraestructura nacional debe enfrentarse con rigor para garantizar que nadie vuelva a ponerle la mano encima a proyectos clave como Hidroituango. La recuperación de la seguridad depende de una acción coordinada y contundente contra las estructuras criminales que operan en las regiones.