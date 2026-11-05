EPM enfrenta crisis financiera: proyección de reducción de transferencias a Medellín

EPM advierte caída de recursos al Distrito por $1,3 billones hasta 2027, exigiendo reestructuración urgente para garantizar sostenibilidad y servicios públicos.

La Empresa de Servicios Públicos de Medellín ( EPM) enfrenta un desafío financiero sin precedentes que obliga a una reevaluación inmediata de su estrategia corporativa. Los directivos de la compañía y las autoridades distritales deben reconocer que los resultados contables positivos no son suficientes para garantizar la viabilidad del modelo actual. Se exige una gestión con mayor rigor, disciplina e independencia técnica para abordar la insostenibilidad de algunos negocios y la optimización operativa necesaria.

La proyección financiera más alarmante concerne a las transferencias de recursos al Distrito de Medellín para el año 2027. Según los datos disponibles, los aportes de la empresa podrían reducirse drásticamente, cayendo desde los $2,8 billones de pesos actuales hasta los $1,5 billones. Esta merma de $1,3 billones representa un riesgo serio para la capacidad de inversión social de la ciudad y podría forzar a la Alcaldía a buscar financiación adicional, incluso mediante endeudamiento, para sostener sus programas.

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Mecanismo de Crisis y Factores Externos

Aunque factores exógenos como el fenómeno climático El Niño y la volatilidad del mercado energético explican parte de la coyuntura actual, estos elementos no justifican el aplazamiento de correctivos internos necesarios. Los estados financieros amigables resultan insuficientes cuando la operación cotidiana demanda cambios drásticos de timón. La situación de las transferencias al Distrito constituye una alerta mayor que revela la necesidad de recuperar la rentabilidad de los servicios básicos y proteger el patrimonio público.

El Grupo EPM debe examinar la sostenibilidad de sus negocios y el impacto de decisiones pasadas sobre su estructura patrimonial. La compañía ha alcanzado un nivel de endeudamiento que obliga a revisar, con realismo económico, la forma de financiar su plan de inversiones. Las obras de expansión requieren recursos de tal magnitud que difícilmente podrán cubrirse con nuevas obligaciones sin comprometer la estabilidad del grupo. Continuar dependiendo exclusivamente del crédito financiero no es una estrategia sostenible a largo plazo.

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Desafíos Estructurales en Afinia y la Matriz

Las dificultades financieras de la filial Afinia representan uno de los mayores retos internos del conglomerado. La complejidad del mercado de la Costa Caribe, combinada con problemas graves de recaudo y pérdidas de energía, exige soluciones estructurales y no simples inyecciones continuas de capital. Esta revisión no puede limitarse únicamente a esta unidad de negocio; la propia matriz de EPM necesita evaluar su estructura administrativa, sus costos crecientes y la productividad laboral actual.

Se requiere una reestructuración total orientada a resultados que elimine los sobrecostos y las duplicidades operativas existentes. Solo mediante esta depuración administrativa se podrán fortalecer las capacidades técnicas y elevar los estándares de calidad y continuidad de los servicios públicos. La complacencia ante las cifras financieras actuales puede convertirse en el enemigo principal de la viabilidad futura del conglomerado, poniendo en riesgo la confianza de los usuarios y la estabilidad económica del sector.

Impacto Real y Próximos Pasos Obligatorios

La administración debe presentar un diagnóstico transparente de la matriz y de sus filiales, acompañado de un plan de recuperación claro. Este plan debe incluir metas medibles, cronogramas estrictos, plazos definidos y responsables asignados para cada acción correctiva. Medellín merece conocer las razones exactas de la caída proyectada en las transferencias y las medidas concretas para evitar que la crisis financiera se prolongue en el tiempo.

Lo que está en juego, descontando la salud financiera de la compañía, es la capacidad de la ciudad para seguir financiando su plan de desarrollo. La discusión sobre la estructura de capital de EPM compromete directamente el bienestar de las próximas generaciones. La responsabilidad de los dirigentes consiste en abordar este debate con rigor técnico, transparencia y visión de largo plazo, sin prejuicios ideológicos, pero reconociendo los riesgos severos de la inacción ante la crisis actual.