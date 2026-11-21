EPM entrega 14 nuevos alumbrados navideños LED en Antioquia con economía circular. Descubre las temáticas y localidades del concurso Encendamos la Alegría.

La empresa de servicios públicos EPM oficializó la instalación de instalaciones luminosas en catorce municipios del departamento de Antioquia, consolidando la decimocuarta edición del concurso regional "Encendamos la Alegría". Esta iniciativa extiende la tradición navideña más allá de la capital departamental, Medellín, para transformar parques principales y espacios públicos en centros de atracción turística y encuentros comunitarios en las subregiones Oriental, Norte, Nordeste, Occidental y Suroeste del departamento.

Impacto Económico y Desarrollo Local

John Maya Salazar, gerente general de EPM, afirmó que el objetivo central de esta descentralización es impulsar el desarrollo socioeconómico de las localidades ganadoras. La estrategia busca generar un impacto directo mediante el aumento de la afluencia de visitantes, lo cual activa la economía local, fortalece el sector turístico y crea oportunidades laborales para cientos de personas vinculadas a la organización del espectáculo. Esta visión integra la preservación de las tradiciones decembrinas con la creación de espacios seguros para la interacción ciudadana.

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197 Instalaciones y Economía Circular

Con esta nueva remesa de catorce proyectos, la cifra total de alumbrados entregados en las catorce ediciones del concurso asciende a ciento noventa y siete instalaciones. Todas estas estructuras comparten dos características técnicas fundamentales: el uso exclusivo de tecnología LED de alta eficiencia energética y la aplicación de principios de economía circular. Manuela Quintero Londoño, la diseñadora principal de los alumbrados, resaltó que el proceso de fabricación integra criterios estrictos de recuperación, restauración y reutilización de figuras decorativas de campañas anteriores, lo que extiende la vida útil de los materiales y reduce el impacto ambiental.

Subregión Oriental: Alejandría, Concepción y El Retiro

En la subregión Oriental destacan tres municipios que recibirán las instalaciones. Alejandría inaugura "Una estación de sueños", una temática que presenta un tren navideño cargado de juguetes, acompañado de elementos nostálgicos como caballitos de madera, cascanueces, dinosaurios, un castillo y pinos luminosos. Concepción, ganadora por primera vez en esta edición, propone "Navidad entre alas y flores", que recrea un jardín de luces. Por su parte, El Retiro muestra "El arte de iluminar lo que somos", poniendo en valor la artesanía local característica de la zona.

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Subregión Norte: Gómez Plata, San Andrés y San José

La subregión Norte también cuenta con tres localidades seleccionadas para este año. Gómez Plata desplegará arcos luminosos de cuatro metros de altura bajo el concepto "Una luz que florece". San Andrés de Cuerquia rinde homenaje a su tradición panelera con "Una dulce Navidad", mientras que San José de La Montaña, otro municipio que gana por primera vez, presentará "Melodías de Navidad". Además, San Pedro de Los Milagros completa este grupo con "La tradición enciende la Navidad", una temática diseñada para evocar la vivencia familiar y la cercanía entre vecinos.

Subregiones Nordeste, Occidente y Suroeste

Las otras seis localidades completan el mapa de iluminación con enfoques identitarios. En el Nordeste, San Roque invita al encuentro alrededor de un gran pino de estrellas titulado "Un abrazo de Navidad". En el Occidente, Frontino integra el pesebre tradicional con la cotidianidad del campo en "Un Belén entre montañas". Finalmente, el Suroeste recibe cuatro instalaciones: Betulia celebra la biodiversidad y el folclor paisa con "Un canto de vida en Navidad"; Hispania propone "Un viaje de luz al corazón del Suroeste"; Jericó presenta "Navidad con alma"; y Pueblorrico y Tarso cierran con "Una Navidad que atesora lo nuestro" y "Navidad entre montañas" respectivamente.

Valor Cultural y Convocatoria Pública

Manuela Quintero Londoño invitó a la población a recorrer estas localidades para vivir una experiencia navideña compartida en familia. Los diseños se basan en figuras inspiradas en la Navidad tradicional, dulces típicos y tradiciones costumbristas, buscando que cada territorio refleje su propia identidad cultural y geográfica. El recorrido propuesto conecta distintas generaciones a través de los juegos y símbolos de la niñez, consolidando estos espacios como pilares del tejido social antioqueño durante las fiestas.