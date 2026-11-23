EPM y ETB firman alianza para modernizar 366.000 luces de Bogotá. Inicio en diciembre, inversión inicial de 15.000 millones de pesos y actualización tecnológica hasta 2036.

La capital colombiana ha dado un paso estratégico hacia la modernización de su infraestructura urbana con la firma de un acuerdo histórico entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Empresa de Telégrafos de Bogotá (ETB). Esta alianza pública, anunciada conjuntamente por los alcaldes Federico Gutiérrez de Medellín y Carlos Fernando Galán de Bogotá, establece que la operación del alumbrado público de la capital será gestionada desde Medellín. El contrato oficializa una colaboración de diez años que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.

Novedades en gestión de alumbrado público

Este nuevo modelo operativo busca transformar significativamente la prestación del servicio en Bogotá mediante la integración de tecnología avanzada y experiencia técnica probada. La unidad administrativa UAESP asumirá el rol de vigilante y supervisor de este convenio, asegurando que los estándares de calidad se mantengan rigurosos durante toda la vigencia del contrato. El acuerdo involucra directamente a los 366.000 puntos de luz distribuidos en las veinte localidades que conforman la geografía urbana de la ciudad.

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Alianza estratégica EPM y ETB

La selección de EPM como operador principal respondió a un proceso competitivo donde otras entidades nacionales también participaron en la licitación. Las Empresas Públicas de Medellín fueron elegidas por encima de competidores clave como GEB-Enel de Bogotá, EMCALI de Cali y K-YENA de Barranquilla, debido a su propuesta técnica y financiera más favorable. El alcalde Gutiérrez destacó que su empresa aporta setenta años de experiencia operativa específica en el mantenimiento de redes de iluminación urbana.

Modernización tecnológica y costos

El proyecto de renovación contempla una inversión inicial valorada en 15.000 millones de pesos orientada a la instalación de luminarias de tecnología LED y sensores inteligentes. ETB complementará este esfuerzo poniendo a disposición su extensa red de fibra óptica, lo que permitirá la instalación de más de 1.200 nuevos puntos de iluminación y la integración de cámaras de seguridad. El objetivo final es que para el año 2036, Bogotá cuente con 100.000 nodos telegestionados y 50.000 postes conectados, optimizando así los tiempos de reparación y ampliando la cobertura en barrios y parques.

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Impacto financiero en los estratos

La implementación de este sistema tendrá implicaciones directas en los recibos de servicios públicos de los bogotanos, aunque se han establecido protecciones específicas para los estratos más vulnerables. Los habitantes de los estratos uno, dos y tres no estarán obligados a pagar contribuciones adicionales al sistema, salvo en casos excepcionales donde la base gravable supere los 1.000 millones de pesos. Esta medida busca asegurar que la modernización beneficie a toda la ciudad sin generar cargas tributarias injustas para los sectores de menores recursos.

Responsabilidades de estratos medios y altos

Para los residentes de los estratos cuatro en adelante, se ha proyectado un impacto financiero distinto debido a la naturaleza del impuesto predial vinculado a la inversión. Se estima que estos ciudadanos asumirán un costo mensual cercano a los 11.000 pesos adicionales, destinado exclusivamente a financiar la tecnología y el mantenimiento de la nueva red inteligente. Esta estructura de costos refleja la responsabilidad compartida en la mejora de la seguridad y la eficiencia energética de la capital colombiana.