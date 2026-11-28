EPM ordena cerrar válvulas en La Ceja, El Retiro, San Luis, Abejorral, Granada y El Peñol debido a la escasez de gas natural agravada por El Niño y la alta demanda nacional.

La Empresa de Energía de Medellín ( EPM) ha confirmado la interrupción del suministro regular de gas natural en seis municipios del Oriente antioqueño, impactando directamente a las localidades de La Ceja, El Retiro, San Luis, Abejorral, Granada y El Peñol. Esta situación crítica se debe a la reducción de la presión en el Sistema Nacional de Transporte de Gas, un fenómeno exacerbado por la mayor demanda energética y los efectos anticipados del clima El Niño.

Restricción operativa por presión baja

El problema central radica en la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte de Gas, donde los niveles de presión han caído significativamente, impidiendo el funcionamiento óptimo del sistema de abastecimiento local. Estas comunidades dependen exclusivamente del Gas Natural Comprimido para recibir el combustible, un proceso técnico que exige condiciones de presión específicas y estables para activar los compresores.

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Los compresores son responsables de comprimir el combustible y distribuirlo de manera eficiente a través de las redes de cada municipio. Cuando la presión en el sistema nacional de transporte baja, este mecanismo se detiene, lo que genera un cese inmediato en el servicio. La falta de presión suficiente hace imposible que la empresa pueda mantener el flujo continuo necesario para las viviendas y las industrias locales.

Factores climáticos y demanda nacional

El fenómeno de El Niño juega un papel determinante en esta crisis energética, ya que ha comenzado a afectar los niveles de los embalses y el consumo de energía en todo el país. Con menos agua disponible para la generación hidroeléctrica, aumenta la dependencia de otras fuentes de generación, lo que ejerce una presión adicional sobre la demanda de gas natural.

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Esta menor disponibilidad de gas en el país, sumada a una mayor demanda general, ha creado un escenario de escasez que dificulta la operación diaria. La Empresa de Energía de Medellín opera en un punto intermedio de este complejo sistema nacional y, aunque no tiene control directo sobre toda la infraestructura de transporte, trabaja activamente para resolver los retos contractuales y comerciales necesarios para asegurar la nominación y la disponibilidad del gas.

Medidas de seguridad obligatorias

Ante la falta de una fecha confirmada para el restablecimiento regular del servicio, las autoridades y la EPM han emitido instrucciones estrictas de seguridad para proteger a la población. Se ha solicitado a todos los hogares, comercios e industrias que mantengan cerradas las válvulas de gas de manera permanente durante la contingencia.

Es vital que los usuarios verifiquen que todos los gasodomésticos estén apagados y no intenten encenderlos bajo ninguna circunstancia hasta que se reciba una comunicación oficial. Esta medida preventiva busca evitar emergencias, incendios o explosiones cuando el servicio se restablezca y el gas vuelva a circular por las redes, ya que el reintegro repentino del flujo puede generar peligrosidades si los equipos están activos o las válvulas abiertas.

Seguimiento y próximos pasos

Lina María Pérez, gerente de Gas de la EPM, ha destacado que la compañía mantiene una comunicación constante con los usuarios afectados para informar sobre el avance de las gestiones. Aunque reconoce las dificultades operativas y los retos en la adquisición de la molécula de gas a nivel nacional, la directiva asegura que se están realizando todas las labores posibles para superar estas dificultades en el mediano plazo.

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Las administraciones municipales, como la de La Ceja, mantienen un seguimiento permanente junto con la empresa de energía para monitorear la contingencia. No hay una fecha oficial de restablecimiento, por lo que las autoridades locales y la EPM piden a la ciudadanía estar atenta únicamente a los comunicados emitidos a través de sus canales oficiales para evitar desinformación y actuar con seguridad cuando el servicio sea restablecido definitivamente.