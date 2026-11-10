EPM y el futuro energético de Medellín: desafío del 55% de utilidades

Análisis sobre la sostenibilidad del modelo financiero de EPM y la presión sobre el 55% de utilidades para la Alcaldía en un contexto de crisis hídrica y demanda energética.

Medellín enfrenta una encrucijada financiera y operativa crítica mientras EPM, la empresa de servicios públicos de la ciudad, navega por un panorama energético en transformación. La entidad, fundada en 1955 mediante la fusión de servicios de energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos, ha sido el motor económico del desarrollo antioqueño durante siete décadas. Sin embargo, las condiciones del mercado han cambiado drásticamente, planteando interrogantes urgentes sobre la viabilidad del modelo de reparto de utilidades establecido hace más de veinte años.

Vulnerabilidades en la transferencia de utilidades a Medellín

Desde 1997, la ciudad recibe el 55% de las utilidades de EPM, compuesto por un 30% ordinario fijado por acuerdo y un 25% adicional aprobado como excedente extraordinario. Este flujo de caja ha permitido sostener las finanzas municipales, pero las proyecciones indican una disminución significativa. Para 2026, el giro alcanzará un récord de $2,82 billones, aunque las expectativas para 2027 muestran una caída a aproximadamente $1,55 billones, lo que representa poco más de la mitad de lo inicialmente esperado.

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La disminución en las transferencias se debe a la creciente vulnerabilidad del sistema ante fenómenos como El Niño y la reducción de la capacidad firme disponible. La crisis de gobierno corporativo durante la gestión de Daniel Quintero y las pérdidas de Afinia han expuesto la fragilidad del modelo actual. Además, la contingencia de Hidroituango ha obligado a la empresa a reasignar recursos que antes se consideraban excedentes para inversiones.

Crisis hídrica y aumento exponencial de la demanda energética

Colombia se enfrenta a un escenario donde el consumo supera la capacidad de garantía en períodos de sequía. Según datos de XM, para el periodo 2026-2027, la demanda energética superará en cerca del 7,8% la energía firme disponible. Esta brecha estructural exige una respuesta inmediata para evitar colapsos en el suministro y garantizar la estabilidad del mercado eléctrico nacional.

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El incremento de la demanda no proviene exclusivamente del sector industrial tradicional. La electrificación del transporte, con el advenimiento de los carros eléctricos, y especialmente la instalación de centros de datos, están disparando la necesidad de electricidad limpia y estable. Antioquia posee ventajas competitivas para atraer estas inversiones, pero requiere garantizar una oferta energética confiable que las empresas multinacionales exigen para operar.

Revisión del modelo corporativo y eficiencia en la Alcaldía

Los fundadores de EPM diseñaron la entidad para construir infraestructura, no para repartir dividendos. En este contexto, se propone que EPM reduzca su participación en utilidades del 55% al 45%, liberando caja para financiar nuevos proyectos de generación, como la instalación de 1.200 megavatios adicionales de Hidroituango entre 2027 y 2028. Esta medida permitiría a la empresa ser más liviana y enfocada en su crecimiento estratégico.

Paralelamente, se sugiere que la Alcaldía revise su propia estructura administrativa. En los últimos veinte años, el número de secretarías aumentó de 16 a 25. La fusión de departamentos, la eliminación de duplicidades y la inversión en tecnología e inteligencia artificial podrían reducir costos significativamente. Si el funcionamiento del Estado consume el 10% del presupuesto distrital más otro tanto en contratistas, una auditoría ontológica como la planteada por Andrés Arias sería necesaria para dilucidar el flujo de recursos.

Necesidad de nueva generación y planificación a largo plazo

La construcción de nueva capacidad generativa no puede financiarse con las utilidades que quedan después de girar el cheque a la Alcaldía. EPM es una de las pocas empresas con la solvencia y la capacidad técnica para liderar esta transición energética. La sostenibilidad futura de los servicios públicos depende de priorizar la inversión en infraestructura resiliente sobre la distribución inmediata de excedentes.

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Es momento de tener conversaciones diferentes sobre el futuro de EPM y su relación con las finanzas públicas de Medellín. La entidad debe adaptarse a un mundo totalmente energético, donde la eficiencia operativa y la generación limpia sean los pilares del desarrollo. Repensar el modelo de gobierno corporativo, como lo plantea Diego Gómez de ECSIM, podría ser la clave para asegurar que EPM valga el doble en las próximas dos décadas.